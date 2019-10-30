Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Фрозиноне
3:0
Конец матча

Стадион:
Трапани
0'
1:0
1' Гол
Чано Камилло
11' Желтая карточка
Marco Moscati
50' Желтая карточка
Stefano Scognamillo
53' Желтая карточка
Salvatore Aloi
2:0
54' Гол
Чано Камилло
57' Желтая карточка
Anthony Taugourdeau
61' Желтая карточка
Бригенти Николо
3:0
64' Гол
Чано Камилло
71' Желтая карточка
Барди Франческо
90'+5
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
32
Крайнц
Лука
8
Майелло
Раффаэле
7
Паганини
Лука
20
Alessio
Tribuzzi
5
Гори
Мирко
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
12
Карнесекки
Марко
29
Дель
Прете
Лоренцо
6
Stefano
Scognamillo
25
Форнасьер
Микеле
18
Кристиан
Каус
5
Anthony
Taugourdeau
28
Колпани
Андреа
8
Salvatore
Aloi
33
Marco
Moscati
24
Francesco
Golfo
32
Петтинари
Стефано
Фрозиноне
3-1-4-2
Трапани
4-1-4-1

Ход матча

1'
Чано Камилло
(Паганини Лука)
1:0
11'
 
Marco Moscati
46'
 
Giacomo Tulli
Francesco Golfo
46'
 
Якимовски Никола
Кристиан Каус
50'
 
Stefano Scognamillo
53'
 
Salvatore Aloi
54'
Чано Камилло
2:0
57'
 
Anthony Taugourdeau
61'
Бригенти Николо
 
62'
 
Скалья Луиджи Альберто
Колпани Андреа
64'
Чано Камилло
3:0
71'
Барди Франческо
 
71'
Хаас Николас
Майелло Раффаэле
 
74'
Читро Никола
Чано Камилло
 
86'
Витале Маттиа
Гори Мирко
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца
Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан
Трапани Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани
Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани Трапани 2:1 Потенца Юве Стабия 2:0 Трапани

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Фрозиноне 1:0 Трапани Серия B Трапани 1:4 Фрозиноне Серия B Трапани 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 4:1 Трапани Серия B
Трапани 2:2 Фрозиноне Серия C1 B Фрозиноне 3:1 Трапани Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 10 6 3 1 13 - 7 21
2. Кротоне 10 5 3 2 16 - 9 18
3. Кьево 10 4 5 1 17 - 12 17
4. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
5. Асколи 10 5 1 4 17 - 11 16
6. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
7. Перуджа 10 4 4 2 11 - 10 16
8. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
10. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
11. Пескара 10 4 1 5 17 - 16 13
12. Пиза 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Фрозиноне 10 3 4 3 11 - 12 13
14. Венеция 10 3 3 4 11 - 12 12
15. Кремонезе 10 3 3 4 8 - 13 12
16. Специя 10 3 2 5 13 - 15 11
17. Юве Стабия 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 10 2 1 7 9 - 15 7
20. Трапани 10 1 3 6 9 - 17 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    11'
    Marco Moscati получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Чано Камилло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...