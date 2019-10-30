Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Беневенто
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Кремонезе
0' 3'
1
Монтипо
Лоренцо
23
Антей
Лука
13
Туиа
Алессандро
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
7
Крагль
Оливер
21
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
8
Тельо
Андрес
9
Кода
Массимо
33
Арментерос
Самуэль
1
Nicola
Ravaglia
20
Luca
Ravanelli
15
Бьянкетти
Маттео
23
Караччоло
Антонио
14
Vasile
Mogos
4
Арини
Мариано
6
Густафссон
Самуэль
5
Вальцания
Лука
33
Ренцетти
Франческо
30
Чераволо
Фабио
11
Паломби
Симоне
Беневенто
4-4-2
Кремонезе
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла
Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо
Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи
Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 2:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Беневенто Серия C1 A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 0:0 10 5 4 1 11 - 7 19
2. Кротоне 10 5 3 2 16 - 9 18
3. Кьево 10 4 5 1 17 - 12 17
4. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
5. Асколи 10 5 1 4 17 - 11 16
6. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
7. Перуджа 10 4 4 2 11 - 10 16
8. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
10. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
11. Пескара 10 4 1 5 17 - 16 13
12. Пиза 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Кремонезе 0:0 10 3 4 3 8 - 11 13
14. Венеция 10 3 3 4 11 - 12 12
15. Специя 10 3 2 5 13 - 15 11
16. Фрозиноне 9 2 4 3 8 - 12 10
17. Юве Стабия 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 10 2 1 7 9 - 15 7
20. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...