Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Чиро Вигорито
Кремонезе
23
Антей
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Nadir Zortea
-
-
-
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +11 =4 -5Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла
Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо
Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =6 -4Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи
Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|2.
|Кротоне
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|3.
|Кьево
|10
|4
|5
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Асколи
|10
|5
|1
|4
|17 - 11
|16
|6.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|7.
|Перуджа
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Салернитана
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|Виртус Энтелла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Пескара
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|12.
|Пиза
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Кремонезе
|0:0
|10
|3
|4
|3
|8 - 11
|13
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|15.
|Специя
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|16.
|Фрозиноне
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|17.
|Юве Стабия
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|19.
|Ливорно
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|20.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
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