Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Специя
23' Желтая карточкаБартоломей Паоло
47' Желтая карточкаSalvador Ferrer
50' Желтая карточкаДези Якопо
0:1
56' ГолБидуи Софьян
1:1
71' ГолФраттези Давиде
75' Желтая карточкаКапрадосси Элио
77' Желтая карточкаТерци Клаудио
84' Желтая карточкаMatteo Ricci II
89' Желтая карточкаЛариби Карим
10
Дези
Якопо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Эрлич МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
23'
47'
50'
56'
71'
1:1
75'
77'
84'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа
Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи
Специя Последние 20 матчей: +6 =3 -11Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани
Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|2.
|Кротоне
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|3.
|Кьево
|10
|4
|5
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Асколи
|10
|5
|1
|4
|17 - 11
|16
|6.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|7.
|Перуджа
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Салернитана
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|Виртус Энтелла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Пескара
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|12.
|Пиза
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Кремонезе
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|15.
|Специя
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|16.
|Фрозиноне
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|17.
|Юве Стабия
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|19.
|Ливорно
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|20.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
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