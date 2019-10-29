Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
23' Желтая карточка
Бартоломей Паоло
47' Желтая карточка
Salvador Ferrer
50' Желтая карточка
Дези Якопо
0:1
56' Гол
Бидуи Софьян
1:1
71' Гол
Фраттези Давиде
75' Желтая карточка
Капрадосси Элио
77' Желтая карточка
Терци Клаудио
84' Желтая карточка
Matteo Ricci II
89' Желтая карточка
Лариби Карим
90'+5
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
13
Антонелли
Лука
16
Фраттези
Давиде
8
Штулац
Лео
11
Байрами
Недим
10
Дези
Якопо
7
Leonardo
Mancuso
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Скуффет
Симоне
21
Salvador
Ferrer
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
3
Juan
Manuel
Ramos
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
25
Giulio
Maggiore
10
Риччи
Федерико
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
26
Бидуи
Софьян
Эмполи
4-3-1-2
Специя
4-3-3

Ход матча

23'
 
Бартоломей Паоло
47'
 
Salvador Ferrer
50'
Дези Якопо
 
56'
0:1
Бидуи Софьян
(Emmanuel Quartsin Gyasi)
64'
Балковец Юре
Антонелли Лука
 
64'
 
Мора Лука
Бартоломей Паоло
67'
 
Рагуза Антонио
Бидуи Софьян
67'
Лариби Карим
Байрами Недим
 
71'
Фраттези Давиде
(Балковец Юре)
1:1
74'
Samuele Ricci
Штулац Лео
 
75'
 
Капрадосси Элио
77'
 
Терци Клаудио
78'
 
Бюргзорг Делано
Риччи Федерико
84'
 
Matteo Ricci II
89'
Лариби Карим
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа
Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи
Специя Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани
Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Специя 2:2 Эмполи Товарищеские матчи Специя 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Специя Серия B Эмполи 2:0 Специя Серия B
Специя 1:3 Эмполи Серия B Специя 3:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:2 Специя Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
2. Кротоне 10 5 3 2 16 - 9 18
3. Кьево 10 4 5 1 17 - 12 17
4. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
5. Асколи 10 5 1 4 17 - 11 16
6. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
7. Перуджа 10 4 4 2 11 - 10 16
8. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
10. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
11. Пескара 10 4 1 5 17 - 16 13
12. Пиза 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Кремонезе 9 3 3 3 8 - 11 12
14. Венеция 10 3 3 4 11 - 12 12
15. Специя 10 3 2 5 13 - 15 11
16. Фрозиноне 9 2 4 3 8 - 12 10
17. Юве Стабия 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 10 2 1 7 9 - 15 7
20. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    23'
    Бартоломей Паоло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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