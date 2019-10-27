Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Дженоа
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =5 -4Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус
Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =5 -7Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа
Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри Аталанта 2:1 Дженоа
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A Ювентус 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Дженоа Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 14
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 11
|16
|6.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|7.
|Кальяри
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|8.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Милан
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|5 - 13
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|15 - 16
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 18
|4
Ювентус
100% (33)
Ничья
0% (0)
Дженоа
0% (0)
2:0 Ювентус
57.6% (19)
3:0 Ювентус
21.2% (7)
2:1 Ювентус
9.1% (3)
3:1 Ювентус
9.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...