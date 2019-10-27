Италия: Серия A 2019-2020

Сегодня

Россия: ФНЛ - Первый дивизион

4 Боруссия М

Бельгия: Первый дивизион А

Бельгия: Первый дивизион Б. Первый этап

Босния и Герцеговина: Премьер-лига

Позже

01:00 Позже

Венгрия: Венгерский второй дивизион

Венгрия: Венгерский первый дивизон

Позже

01:00 Позже

1 Боруссия-2 М

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01:00 Позже

Дания: Второй дивизион (Группа 1)

Дания: Второй дивизион (Группа 2)

Дания: Первый дивизион

1 Ювентус (до 23 лет)

2 Про Патрия

2 Про Верчелли

Кипр: Первый дивизион

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05:00 Позже

Позже

04:00 Позже

Норвегия: Первый дивизион

Позже

01:45 Позже

Позже

02:15 Позже

Польша: Второй дивизион

Польша: Первый дивизион

Россия: Второй дивизион. Зона Центр

Позже

16:00 Позже

Россия: Второй дивизион. Зона Юг

Франция: Первый дивизион: Женщины

Хорватия: Первый дивизион

Чемпионат мира (до 17 лет) (Группа C)