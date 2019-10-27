Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Дженоа

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус
Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа
Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри Аталанта 2:1 Дженоа

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Дженоа 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Кубок
Дженоа 2:4 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Ювентус Серия A Дженоа 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Дженоа Серия A Ювентус 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:3 Ювентус Серия A Дженоа 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Дженоа Серия A Ювентус 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Дженоа Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 9 7 2 0 16 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Аталанта Заявка 9 6 2 1 28 - 14 20
4. Наполи Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Рома Заявка 9 4 4 1 14 - 11 16
6. Лацио Заявка 9 4 3 2 18 - 10 15
7. Кальяри Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
8. Парма Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
9. Фиорентина Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11. Торино Заявка 9 3 2 4 11 - 12 11
12. Милан Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 5 - 13 10
14. Сассуоло Заявка 8 3 0 5 15 - 16 9
15. Верона Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. Лечче Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17. Дженоа Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
18. Брешия Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 9 1 1 7 5 - 18 4
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Дженоа

    До начала игры, которая состоится 30.10.2019, осталось 2 дня 21 час 59 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ювентус - Дженоа
    Ювентус
    100% (33)
    Ничья
    0% (0)
    Дженоа
    0% (0)
    2:0 Ювентус
    57.6% (19)
    3:0 Ювентус
    21.2% (7)
    2:1 Ювентус
    9.1% (3)
    3:1 Ювентус
    9.1% (3)
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