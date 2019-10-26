Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
Позже
Стадион: Дачия-Арена
Рома
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +10 =2 -8Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе
Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: +12 =7 -1Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Рома Кубок Рома 4:2 Удинезе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 14
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 11
|16
|6.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|7.
|Кальяри
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|8.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Милан
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|5 - 13
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|15 - 16
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 18
|4
Удинезе
9.1% (3)
Ничья
18.2% (6)
Рома
72.7% (24)
1:2 Рома
48.5% (16)
1:1 Ничья
15.2% (5)
0:1 Рома
12.1% (4)
0:2 Рома
9.1% (3)
2:1 Удинезе
6.1% (2)
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