Италия: Серия A 2019-2020

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Удинезе
 
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Стадион:
Рома

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе
Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе
Рома Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри
Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Рома 4:2 Сассуоло Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома Рома 2:2 Реал Мадрид Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома Перуджа 1:3 Рома Рома 3:1 Тернана Рома 7:0 Риети Рома 10:1 Трастевере

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Рома 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Рома Серия A Удинезе 0:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A
Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Рома Кубок Рома 4:2 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 9 7 2 0 16 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Аталанта Заявка 9 6 2 1 28 - 14 20
4. Наполи Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Рома Заявка 9 4 4 1 14 - 11 16
6. Лацио Заявка 9 4 3 2 18 - 10 15
7. Кальяри Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
8. Парма Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
9. Фиорентина Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11. Торино Заявка 9 3 2 4 11 - 12 11
12. Милан Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 5 - 13 10
14. Сассуоло Заявка 8 3 0 5 15 - 16 9
15. Верона Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. Лечче Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17. Дженоа Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
18. Брешия Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 9 1 1 7 5 - 18 4
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Рома

    До начала игры, которая состоится 30.10.2019, осталось 2 дня 21 час 59 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Удинезе - Рома
    Удинезе
    9.1% (3)
    Ничья
    18.2% (6)
    Рома
    72.7% (24)
    1:2 Рома
    48.5% (16)
    1:1 Ничья
    15.2% (5)
    0:1 Рома
    12.1% (4)
    0:2 Рома
    9.1% (3)
    2:1 Удинезе
    6.1% (2)
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