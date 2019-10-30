Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

100' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

100' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

99' Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

98' Кальехон Хосе из команды Наполи пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

98' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Удар от ворот произведет Аталанта

97' Пространство открывается для Кальехон Хосе , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

97' Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

94' Удар от ворот произведет Аталанта

94' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Хорошие скиллы дриблинга показывает Иличич Йосип , обходя своих соперников

92' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Хорошие скиллы дриблинга показывает Муриэль Луис , обходя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

91' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

91' Матч возобновлен

90' Судья дает тренеру команды хозяев поля красную карточку. Тренер будет наблюдать за остальной частью игры с трибун.

89' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Наполи пробьет пенальти!

88' Рефери не любит споров - именно за это Инсинье Лоренцо сейчас получил желтую

87' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

86' Г О О О О Л - Иличич Йосип изменил счет на табло!

86' Хорошо играет на выходе Голлини Пьерлуиджи - мяч в ее руках

85' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

85' Муриэль Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Фабиан Руис из команды Наполи пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

80' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

77' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Наполи

76' Пространство открывается для Де Рон Мартен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

76' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

73' Удар от ворот произведет Аталанта

73' Пространство открывается для Фабиан Руис , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

71' Г О О О О Л - Милик Аркадиуш изменил счет на табло!

71' Хорошие скиллы дриблинга показывает Милик Аркадиуш , обходя своих соперников

70' Фабиан Руис разрезает оборону соперника отличным пасом

70' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

69' Удар от ворот произведет Аталанта

68' Матч возобновлен

67' Кальехон Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Пашалич Марио получил желтую карточку от судьи

66' Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

65' Хорошая попытка от Инсинье Лоренцо , был неплохой удар, но вратарь спас

65' Фройлер Ремо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Фабиан Руис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Хорошо играет на выходе Мерет Алекс - мяч в ее руках

64' Хорошие скиллы дриблинга показывает Иличич Йосип , обходя своих соперников

63' Зелиньски Петр из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

62' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Аталанта

61' Луперто Себастьяно не смог попасть в створ ударом издали

61' Мертенс Дрис из команды Наполи пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

61' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Кальехон Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

60' Удар от ворот произведет Аталанта

60' Пространство открывается для Инсинье Лоренцо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

59' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Госенс Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

54' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Гомес Алехандро из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Удар от ворот произведет Наполи

53' Госенс Робин из команды Аталанта не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Хатебур Ханс из команды Аталанта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Удар от ворот произведет Наполи

51' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

51' Хорошо играет на выходе Голлини Пьерлуиджи - мяч в ее руках

49' Матч возобновлен

48' Де Рон Мартен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Максимович Никола получил желтую карточку от судьи

47' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля