Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Наполи
2:2
Конец матча

Стадион:
Аталанта
0'
1:0
16' Гол
Максимович Никола
20' Желтая карточка
Толой Рафаэл
1:1
41' Гол
Фройлер Ремо
48' Желтая карточка
Максимович Никола
64' Желтая карточка
Де Рон Мартен
67' Желтая карточка
Пашалич Марио
2:1
71' Гол
Милик Аркадиуш
84' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
2:2
86' Гол
Иличич Йосип
88' Желтая карточка
Инсинье Лоренцо
90'+10
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
13
Луперто
Себастьяно
7
Кальехон
Хосе
5
Аллан
Маркес
8
Фабиан
Руис
24
Инсинье
Лоренцо
99
Милик
Аркадиуш
11
Лосано
Ирвин
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
15
Де
Рон
Мартен
8
Госенс
Робин
10
Гомес
Алехандро
88
Пашалич
Марио
72
Иличич
Йосип
Наполи
4-4-2
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

11'
Зелиньски Петр
Аллан Маркес
 
16'
Максимович Никола
(Кальехон Хосе)
1:0
20'
 
Толой Рафаэл
41'
1:1
Фройлер Ремо
(Толой Рафаэл)
48'
Максимович Никола
 
59'
Мертенс Дрис
Лосано Ирвин
 
64'
 
Де Рон Мартен
64'
 
Кьяер Симон
Джимсити Берат
67'
 
Пашалич Марио
69'
 
Кастань Тимоти
Пашалич Марио
71'
Милик Аркадиуш
(Фабиан Руис)
2:1
74'
 
Муриэль Луис
Гомес Алехандро
82'
Льоренте Фернандо
Милик Аркадиуш
 
84'
Ди Лоренцо Джованни
 
86'
2:2
Иличич Йосип
(Толой Рафаэл)
88'
Инсинье Лоренцо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи
Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче
Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Наполи: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Наполи 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:2 Наполи Серия A Аталанта 0:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Аталанта Кубок
Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Наполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 10 8 2 0 18 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 22 - 10 25
3. Аталанта Заявка 10 6 3 1 30 - 16 21
4. Рома Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
6. Наполи Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
7. Кальяри Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Верона Заявка 10 3 3 4 7 - 8 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
12. Торино Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
13. Милан Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Удинезе Заявка 10 3 1 6 5 - 17 10
15. Сассуоло Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
16. Лечче Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Дженоа Заявка 10 2 2 6 13 - 23 8
18. Брешия Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 2:2 Аталанта
Наполи
73.9% (102)
Ничья
18.8% (26)
Аталанта
7.2% (10)
2:1 Наполи
46.4% (64)
1:1 Ничья
12.3% (17)
2:0 Наполи
9.4% (13)
1:0 Наполи
6.5% (9)
2:2 Ничья
5.8% (8)
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