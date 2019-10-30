Италия: Серия A 2019-2020
1:0
16' ГолМаксимович Никола
20' Желтая карточкаТолой Рафаэл
1:1
41' ГолФройлер Ремо
48' Желтая карточкаМаксимович Никола
64' Желтая карточкаДе Рон Мартен
67' Желтая карточкаПашалич Марио
2:1
71' ГолМилик Аркадиуш
84' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
2:2
86' ГолИличич Йосип
88' Желтая карточкаИнсинье Лоренцо
11
Лосано
Ирвин
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
20'
41'
1:1
64'
67'
71'
2:1
86'
2:2
88'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
10 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи
Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =2 -7Аталанта 7:1 Удинезе Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче
Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло
Последние игры между собой
Наполи: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Наполи 3:1 Аталанта Серия A Наполи 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Аталанта 3:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Аталанта Кубок Наполи 2:0 Аталанта Серия A Наполи 3:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Наполи Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|18 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|30 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 10
|18
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|7.
|Кальяри
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|13.
|Милан
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|5 - 17
|10
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
Наполи
73.9% (102)
Ничья
18.8% (26)
Аталанта
7.2% (10)
2:1 Наполи
46.4% (64)
1:1 Ничья
12.3% (17)
2:0 Наполи
9.4% (13)
1:0 Наполи
6.5% (9)
2:2 Ничья
5.8% (8)
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