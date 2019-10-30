Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
3:2
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Болонья
19' Желтая карточкаЧигарини Лука
0:1
23' ПенальтиСантандер Федерико
26' Желтая карточкаОрсолини Риккардо
1:1
48' ГолПедру Жоау III
63' Undefined phrase: football_event_Паласио Родриго
2:1
72' ГолСимеоне Джованни
3:1
83' ГолПедру Жоау III
90' Желтая карточкаПеллегрини Лука
3:2
90' Гол в свои воротаОльсен Робин
90
Ольсен
Робин
24
Фараго
Паоло
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
-
26 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
23'
48'
63'
72'
83'
3:1
90'
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +9 =7 -4Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри
Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри
Болонья Последние 20 матчей: +10 =5 -5Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио
Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Болонья: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кальяри Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Серия A Болонья 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Кубок Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Болонья Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|18 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|30 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 10
|18
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|7.
|Кальяри
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|13.
|Милан
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|5 - 17
|10
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
Кальяри
53.6% (75)
Ничья
35.7% (50)
Болонья
10.7% (15)
1:1 Ничья
29.3% (41)
1:0 Кальяри
29.3% (41)
2:1 Кальяри
19.3% (27)
1:2 Болонья
6.4% (9)
2:2 Ничья
4.3% (6)
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