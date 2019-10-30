Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

95' Денсвил Стефано из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

95' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Ольсен Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' ГООООООООЛ - Ольсен Робин очень расстроена, так как забила в свои ворота!

92' Плохо играет Кастро Лукас - неудачный вынос, и мяч у соперниц

91' Плохо играет Олива Кристиан - неудачный вынос, и мяч у соперниц

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

90' Пеллегрини Лука получил желтую карточку от судьи

89' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Хорошо играет на выходе Ольсен Робин - мяч в ее руках

87' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Болонья

85' Пространство открывается для Симеоне Джованни , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

85' Симеоне Джованни из команды Кальяри плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

85' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

85' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Плохо играет Денсвил Стефано - неудачный вынос, и мяч у соперниц

82' Удар от ворот произведет Кальяри

82' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

81' Джемаили Блерим не смог попасть в створ ударом издали

80' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

80' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' После штрафного удара,который нанес Наингголан Раджа мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

77' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Крейчи Ладислав из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

75' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

73' Плохо играет Денсвил Стефано - неудачный вынос, и мяч у соперниц

72' Наингголан Раджа разрезает оборону соперника отличным пасом

72' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Болонья

70' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

70' Хорошо играет на выходе Ольсен Робин - мяч в ее руках

70' Болонья имеет хороший шанс забить.

68' Удар от ворот произведет Болонья

66' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Денсвил Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Болонья , отменен из-за офсайда.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

62' Ольсен Робин выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

61' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Великолепное видение игры демонстрирует Фараго Паоло из команды Кальяри , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

60' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

59' Удар от ворот произведет Кальяри

58' Сантандер Федерико не смог попасть в створ ударом издали

58' Сансоне Никола из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Пеллегрини Лука из команды Кальяри пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

55' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

54' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сансоне Никола , обходя своих соперников

54' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Чигарини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Чигарини Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

48' Г О О О О Л - Педру Жоау III изменил счет на табло!

48' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Болонья

46' Наингголан Раджа не смог попасть в створ ударом издали

46' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля