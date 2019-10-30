Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Кальяри
3:2
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
19' Желтая карточка
Чигарини Лука
0:1
23' Пенальти
Сантандер Федерико
26' Желтая карточка
Орсолини Риккардо
1:1
48' Гол
Педру Жоау III
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Паласио Родриго
2:1
72' Гол
Симеоне Джованни
3:1
83' Гол
Педру Жоау III
90' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
3:2
90' Гол в свои ворота
Ольсен Робин
90'+6
90
Ольсен
Робин
24
Фараго
Паоло
19
Пизакане
Фабио
15
Клаван
Рагнар
33
Пеллегрини
Лука
18
Нандес
Найтан
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
13
Бани
Маттиа
4
Денсвил
Стефано
11
Крейчи
Ладислав
30
Схаутен
Йерди
31
Джемаили
Блерим
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
9
Сантандер
Федерико
Кальяри
4-3-1-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

19'
Чигарини Лука
 
23'
0:1
Сантандер Федерико
26'
 
Орсолини Риккардо
48'
Педру Жоау III
(Пеллегрини Лука)
1:1
60'
 
Паласио Родриго
Сантандер Федерико
63'
 
Паласио Родриго
65'
Кастро Лукас
Нандес Найтан
 
70'
 
Ольсен Андреас
Орсолини Риккардо
71'
Олива Кристиан
Чигарини Лука
 
72'
Симеоне Джованни
(Наингголан Раджа)
2:1
82'
 
Сванберг Маттиас
Сориано Роберто
82'
Ионице Артур
Наингголан Раджа
 
83'
Педру Жоау III
3:1
90'
Пеллегрини Лука
 
90'
3:2
Ольсен Робин

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри
Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри
Болонья Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио
Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Болонья: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Болонья 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Кальяри Серия A
Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кальяри Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Серия A Болонья 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Кубок Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Болонья Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 10 8 2 0 18 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 22 - 10 25
3. Аталанта Заявка 10 6 3 1 30 - 16 21
4. Рома Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
6. Наполи Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
7. Кальяри Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Верона Заявка 10 3 3 4 7 - 8 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
12. Торино Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
13. Милан Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Удинезе Заявка 10 3 1 6 5 - 17 10
15. Сассуоло Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
16. Лечче Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Дженоа Заявка 10 2 2 6 13 - 23 8
18. Брешия Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 3:2 Болонья
Кальяри
53.6% (75)
Ничья
35.7% (50)
Болонья
10.7% (15)
1:1 Ничья
29.3% (41)
1:0 Кальяри
29.3% (41)
2:1 Кальяри
19.3% (27)
1:2 Болонья
6.4% (9)
2:2 Ничья
4.3% (6)
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