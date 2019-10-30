Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Сассуоло
1:2
Конец матча

Стадион:
Фиорентина
0'
13' Желтая карточка
Венути Лоренцо
1:0
24' Гол
Бога Джереми
30' Желтая карточка
Капуто Франческо
42' Желтая карточка
Песселья Херман
51' Желтая карточка
Джуричич Филип
1:1
63' Гол
Кастровилли Гаэтано
68' Желтая карточка
Берарди Доменико
71' Желтая карточка
Далберт Эстеван
1:2
81' Гол
Миленкович Никола
89' Желтая карточка
Кастровилли Гаэтано
90'+7
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
2
Марлон
13
Пелузо
Федерико
4
Маньянелли
Франческо
10
Джуричич
Филип
8
Дункан
Альфред
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
7
Бога
Джереми
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
23
Венути
Лоренцо
11
Соттил
Рикардо
24
Бенасси
Марко
78
Пульгар
Эрик
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
25
Кьеза
Федерико
10
Боатенг
Кевин-Принс
Сассуоло
4-3-3
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

13'
 
Венути Лоренцо
24'
Бога Джереми
(Капуто Франческо)
1:0
30'
Капуто Франческо
 
42'
 
Песселья Херман
51'
Джуричич Филип
 
56'
Обьянг Педро
Джуричич Филип
 
61'
 
Геззаль Рашид
Соттил Рикардо
63'
1:1
Кастровилли Гаэтано
(Венути Лоренцо)
68'
Берарди Доменико
 
69'
Дефрель Грегоре
Капуто Франческо
 
71'
 
Далберт Эстеван
75'
 
Влахович Душан
Боатенг Кевин-Принс
81'
1:2
Миленкович Никола
(Кастровилли Гаэтано)
82'
Траоре Хамед
Дункан Альфред
 
87'
 
Бадель Милан
Бенасси Марко
89'
 
Кастровилли Гаэтано

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 20
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло
Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе
Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 3:1 Монца Фиорентина 4:1 Галатасарай Ливорно 0:1 Фиорентина Фиорентина 1:2 Бенфика Арсенал 3:0 Фиорентина Фиорентина 0:3 Беневенто Фиорентина 0:0 Бари Фиорентина 2:1 Гвадалахара Фиорентина 6:1 Реал Виченца

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Фиорентина 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:3 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Сассуоло Серия A
Сассуоло 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:4 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Фиорентина Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 10 8 2 0 18 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 22 - 10 25
3. Аталанта Заявка 10 6 3 1 30 - 16 21
4. Рома Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
6. Наполи Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
7. Кальяри Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Верона Заявка 10 3 3 4 7 - 8 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
12. Торино Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
13. Милан Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Удинезе Заявка 10 3 1 6 5 - 17 10
15. Сассуоло Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
16. Лечче Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Дженоа Заявка 10 2 2 6 13 - 23 8
18. Брешия Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 1:2 Фиорентина
Сассуоло
18.4% (26)
Ничья
36.9% (52)
Фиорентина
44.7% (63)
1:1 Ничья
34% (48)
1:2 Фиорентина
29.8% (42)
2:1 Сассуоло
12.1% (17)
0:1 Фиорентина
9.2% (13)
1:0 Сассуоло
3.5% (5)
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