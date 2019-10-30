Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

47' Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Кастровилли Гаэтано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Кьеза Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Джуричич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

45' О, нет. Из многообещающей позиции Кастровилли Гаэтано из команды Фиорентина наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

44' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

44' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Дункан Альфред из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Боатенг Кевин-Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Джуричич Филип пробил со штрафного прямо в стенку

42' Песселья Херман получил желтую карточку от судьи

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Песселья Херман получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

40' Песселья Херман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Романья Филиппо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Пространство открывается для Боатенг Кевин-Принс , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

36' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

35' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бенасси Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Удар от ворот произведет Фиорентина

31' Хорошо играет на выходе Консильи Андреа - мяч в ее руках

30' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

30' Капуто Франческо получил желтую карточку от судьи

30' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Соттил Рикардо из команды Фиорентина пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

28' Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Джуричич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

25' Фантастический гол, где все сам сделал Бога Джереми

24' Г О О О О Л - Бога Джереми изменил счет на табло!

24' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бога Джереми , обходя своих соперников

24' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Джуричич Филип из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Далберт Эстеван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Сассуоло

20' Песселья Херман не смог попасть в створ ударом издали

20' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

19' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

19' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Капуто Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Капуто Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' О, нет. Из многообещающей позиции Капуто Франческо из команды Сассуоло наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бога Джереми , обходя своих соперников

15' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

14' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

14' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Венути Лоренцо получил желтую карточку от судьи

13' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

9' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хорошо играет на выходе Консильи Андреа - мяч в ее руках

5' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

4' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Боатенг Кевин-Принс прошляпила момент и попала только в штангу!

3' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

3' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' О, нет. Из многообещающей позиции Кьеза Федерико из команды Фиорентина наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фиорентина начинает с центра поля