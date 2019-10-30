Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
1:2
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Фиорентина
13' Желтая карточкаВенути Лоренцо
1:0
24' ГолБога Джереми
30' Желтая карточкаКапуто Франческо
42' Желтая карточкаПесселья Херман
51' Желтая карточкаДжуричич Филип
1:1
63' ГолКастровилли Гаэтано
68' Желтая карточкаБерарди Доменико
71' Желтая карточкаДалберт Эстеван
1:2
81' ГолМиленкович Никола
89' Желтая карточкаКастровилли Гаэтано
2
Марлон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Траоре ХамедНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nicola Caccia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
24'
1:0
30'
42'
51'
63'
68'
71'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =3 -7Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло
Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фиорентина 1:2 Лацио Брешия 0:0 Фиорентина Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе
Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 3:1 Монца Фиорентина 4:1 Галатасарай Ливорно 0:1 Фиорентина Фиорентина 1:2 Бенфика Арсенал 3:0 Фиорентина Фиорентина 0:3 Беневенто Фиорентина 0:0 Бари Фиорентина 2:1 Гвадалахара Фиорентина 6:1 Реал Виченца
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|18 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|30 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 10
|18
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|7.
|Кальяри
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|13.
|Милан
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|5 - 17
|10
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
Сассуоло
18.4% (26)
Ничья
36.9% (52)
Фиорентина
44.7% (63)
1:1 Ничья
34% (48)
1:2 Фиорентина
29.8% (42)
2:1 Сассуоло
12.1% (17)
0:1 Фиорентина
9.2% (13)
1:0 Сассуоло
3.5% (5)
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