Италия: Серия A 2019-2020
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +8 =2 -10Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина
Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +9 =2 -9СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи
Последние игры между собой
Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 14
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 11
|16
|6.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|7.
|Кальяри
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|8.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Милан
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|5 - 13
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|15 - 16
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 18
|4
Милан
100% (55)
Ничья
0% (0)
СПАЛ 2013
0% (0)
2:0 Милан
40% (22)
2:1 Милан
23.6% (13)
1:0 Милан
20% (11)
3:0 Милан
5.5% (3)
3:1 Милан
5.5% (3)
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