Италия: Серия A 2019-2020

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Милан
 
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Стадион:
СПАЛ 2013

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина
Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +9 =2 -9
СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
СПАЛ 2013 2:3 Милан Серия A Милан 2:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:4 Милан Серия A Милан 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 9 7 2 0 16 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Аталанта Заявка 9 6 2 1 28 - 14 20
4. Наполи Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Рома Заявка 9 4 4 1 14 - 11 16
6. Лацио Заявка 9 4 3 2 18 - 10 15
7. Кальяри Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
8. Парма Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
9. Фиорентина Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11. Торино Заявка 9 3 2 4 11 - 12 11
12. Милан Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13. Удинезе Заявка 9 3 1 5 5 - 13 10
14. Сассуоло Заявка 8 3 0 5 15 - 16 9
15. Верона Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. Лечче Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17. Дженоа Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
18. Брешия Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 9 1 1 7 5 - 18 4
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - СПАЛ 2013

    До начала игры, которая состоится 31.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 21 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Милан - СПАЛ 2013
    Милан
    100% (55)
    Ничья
    0% (0)
    СПАЛ 2013
    0% (0)
    2:0 Милан
    40% (22)
    2:1 Милан
    23.6% (13)
    1:0 Милан
    20% (11)
    3:0 Милан
    5.5% (3)
    3:1 Милан
    5.5% (3)
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