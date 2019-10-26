Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
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Стадион: Марио Ригамонти
Интер Милан
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия
Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия
Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =2 -5Интер Милан 2:2 Парма Интер Милан 2:0 Боруссия Д Сассуоло 3:4 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус
Барселона 2:1 Интер Милан Сампдория 1:3 Интер Милан Интер Милан 1:0 Лацио Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан
Последние игры между собой
Брешия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Интер Милан: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|5.
|Кальяри
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|15 - 16
|9
|14.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 15
|6
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
Брешия
0% (0)
Ничья
0% (0)
Интер Милан
100% (27)
1:2 Интер Милан
59.3% (16)
0:2 Интер Милан
18.5% (5)
0:1 Интер Милан
11.1% (3)
0:3 Интер Милан
7.4% (2)
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