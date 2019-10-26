Италия: Серия A 2019-2020

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Брешия
 
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Стадион:
Интер Милан

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия
Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия
Интер Милан Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Интер Милан 2:2 Парма Интер Милан 2:0 Боруссия Д Сассуоло 3:4 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус
Барселона 2:1 Интер Милан Сампдория 1:3 Интер Милан Интер Милан 1:0 Лацио Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Брешия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Интер Милан: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Брешия 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Брешия Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 9 7 2 0 16 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Кальяри Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Удинезе Заявка 8 3 1 4 4 - 6 10
12. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 3 0 5 15 - 16 9
14. Болонья Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
15. Верона Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. Лечче Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17. Дженоа Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
18. Брешия Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
20. Сампдория Заявка 8 1 1 6 4 - 16 4
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Брешия - Интер Милан

    До начала игры, которая состоится 29.10.2019, осталось 2 дня 22 часа 19 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Брешия - Интер Милан
    Брешия
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Интер Милан
    100% (27)
    1:2 Интер Милан
    59.3% (16)
    0:2 Интер Милан
    18.5% (5)
    0:1 Интер Милан
    11.1% (3)
    0:3 Интер Милан
    7.4% (2)
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