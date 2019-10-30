Италия: Серия A 2019-2020

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Лацио
4:0
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
21' Желтая карточка
Н'Кулу Николя
1:0
25' Гол
Ачерби Франческо
2:0
33' Гол
Иммобиле Чиро
55' Желтая карточка
Ачерби Франческо
67' Желтая карточка
Марусич Адам
68' Вторая желтая карточка
Н'Кулу Николя
3:0
70' Пенальти
Иммобиле Чиро
4:0
90' Гол в свои ворота
Белотти Андреа
90'+1
1
Стракоша
Томас
4
Габаррон
Патрисио
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
4
Лянко
Войнович
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Базелли
Даниэле
23
Мейте
Суалихо
7
Лукич
Саша
93
Лашальт
Диего
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Лацио
3-5-2
Торино
3-5-2

Ход матча

21'
 
Н'Кулу Николя
25'
Ачерби Франческо
(Милинкович-Савич Сергей)
1:0
33'
Иммобиле Чиро
(Альберто Луис)
2:0
52'
 
Верди Симоне
Лянко Войнович
55'
Ачерби Франческо
 
67'
Марусич Адам
 
67'
 
Фальке Яго
Дзадза Симоне
68'
 
Н'Кулу Николя
70'
Иммобиле Чиро
3:0
72'
Корреа Хоакин
Кайседо Фелипе
 
75'
 
Джиджи Коффи
Базелли Даниэле
75'
Пароло Марко
Катальди Данило
 
79'
Луис Фелипе
Габаррон Патрисио
 
90'
Белотти Андреа
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио
Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья
Торино Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино
Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино

Последние игры между собой

Лацио: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Торино: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Торино 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Торино Серия A
Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы) Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Кубок Торино 1:3 Лацио Серия A Торино 0:0 Лацио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 10 8 2 0 18 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 22 - 10 25
3. Аталанта Заявка 10 6 3 1 30 - 16 21
4. Рома Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
6. Наполи Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
7. Кальяри Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Верона Заявка 10 3 3 4 7 - 8 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
12. Торино Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
13. Милан Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Удинезе Заявка 10 3 1 6 5 - 17 10
15. Сассуоло Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
16. Лечче Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Дженоа Заявка 10 2 2 6 13 - 23 8
18. Брешия Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 4:0 Торино
Лацио
92.1% (129)
Ничья
4.3% (6)
Торино
3.6% (5)
2:1 Лацио
52.1% (73)
2:0 Лацио
17.9% (25)
1:0 Лацио
15.7% (22)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:1 Лацио
2.9% (4)
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