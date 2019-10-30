Италия: Серия A 2019-2020
Лацио
4:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Рим)
Торино
21' Желтая карточкаН'Кулу Николя
1:0
25' ГолАчерби Франческо
2:0
33' ГолИммобиле Чиро
55' Желтая карточкаАчерби Франческо
67' Желтая карточкаМарусич Адам
68' Вторая желтая карточкаН'Кулу Николя
3:0
70' ПенальтиИммобиле Чиро
4:0
90' Гол в свои воротаБелотти Андреа
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Верди СимонеНападающий
-
-
Главный тренер: Nicolo Frustalupi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
25'
33'
2:0
55'
67'
68'
70'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 5
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио
Торино Последние 20 матчей: +10 =3 -7Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино
Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино
Последние игры между собой
Лацио: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Торино: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы) Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Кубок Торино 1:3 Лацио Серия A Торино 0:0 Лацио Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|18 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|30 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 10
|18
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|7.
|Кальяри
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|13.
|Милан
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|5 - 17
|10
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
Лацио
92.1% (129)
Ничья
4.3% (6)
Торино
3.6% (5)
2:1 Лацио
52.1% (73)
2:0 Лацио
17.9% (25)
1:0 Лацио
15.7% (22)
1:1 Ничья
2.9% (4)
3:1 Лацио
2.9% (4)
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