Италия: Серия A 2019-2020

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Парма
0:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Верона
0'
0:1
10' Гол
Лазович Дарко
27' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
36' Желтая карточка
Верре Валерио
51' Желтая карточка
Амрабат Софьян
73' Желтая карточка
Велозу Мигель
76'
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
3
Дермаку
Кастриот
97
Пеццелла
Джузеппе
33
Куцка
Юрай
15
Бругман
Гастон
17
Барилла
Антонио
44
Кулушевски
Деян
7
Карамо
Янн
27
Жервиньо
Куасси
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
14
Верре
Валерио
9
Степински
Мариуш
29
Сальседо
Эдди
Парма
4-3-1-2
Верона
3-4-3

Ход матча

10'
0:1
Лазович Дарко
27'
 
Кумбулла Мараш
36'
 
Верре Валерио
46'
 
Цаканьи Маттиа
Сальседо Эдди
51'
 
Амрабат Софьян
59'
Эрнани Азеведо
Барилла Антонио
 
62'
 
Пессина Маттео
Верре Валерио
73'
 
Велозу Мигель
75'
Спрокати Маттиа
Пеццелла Джузеппе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино
Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма Парма 2:2 Трабзонспор Парма 4:0 Обермаис Рома 2:1 Парма Парма 1:0 Фиорентина Болонья 4:1 Парма Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма
Верона Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория
Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона

Последние игры между собой

Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Парма 2:2 Верона Серия A Верона 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Верона Серия A Верона 3:2 Парма Серия A
Парма 0:2 Верона Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 9 7 2 0 16 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Аталанта Заявка 9 6 2 1 28 - 14 20
4. Наполи Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Рома Заявка 9 4 4 1 14 - 11 16
6. Лацио Заявка 9 4 3 2 18 - 10 15
7. Кальяри Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
8. Парма 0:1 Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
9. Фиорентина Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11. Верона 1:0 Заявка 10 3 3 4 7 - 8 12
12. Торино Заявка 9 3 2 4 11 - 12 11
13. Милан Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Удинезе Заявка 9 3 1 5 5 - 13 10
15. Сассуоло Заявка 8 3 0 5 15 - 16 9
16. Лечче Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17. Дженоа Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
18. Брешия Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 9 1 1 7 5 - 18 4
  • До матча
  • Верона начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Парма 0:1 Верона
Парма
85.3% (116)
Ничья
12.5% (17)
Верона
2.2% (3)
2:1 Парма
37.5% (51)
1:0 Парма
29.4% (40)
2:0 Парма
16.2% (22)
1:1 Ничья
10.3% (14)
0:1 Верона
1.5% (2)
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