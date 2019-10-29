Италия: Серия A 2019-2020
Парма
0:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Эннио Тардини
Верона
0:1
10' ГолЛазович Дарко
27' Желтая карточкаКумбулла Мараш
36' Желтая карточкаВерре Валерио
51' Желтая карточкаАмрабат Софьян
73' Желтая карточкаВелозу Мигель
33
Куцка
Юрай
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 ВеслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
0:1
27'
36'
51'
73'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +9 =4 -7Интер Милан 2:2 Парма Парма 5:1 Дженоа СПАЛ 2013 1:0 Парма Парма 3:2 Торино
Верона Последние 20 матчей: +6 =7 -7Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория
Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона
Последние игры между собой
Парма: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 14
|20
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 11
|16
|6.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 10
|15
|7.
|Кальяри
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|8.
|Парма
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Верона
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|12.
|Торино
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|13.
|Милан
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|5 - 13
|10
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|15 - 16
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 18
|4
Парма
85.3% (116)
Ничья
12.5% (17)
Верона
2.2% (3)
2:1 Парма
37.5% (51)
1:0 Парма
29.4% (40)
2:0 Парма
16.2% (22)
1:1 Ничья
10.3% (14)
0:1 Верона
1.5% (2)
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