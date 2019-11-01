Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Сидней
4:1
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
6' Гол
Нинкович Милош
1:1
9' Гол
Matthew Millar
29' Желтая карточка
Angus Thurgate
2:1
42' Гол
Ле Фондре Адам
3:1
51' Гол в свои ворота
Johnny Koutroumbis
4:1
65' Гол
Барбарусес Костас
74' Желтая карточка
Nigel Boogaard
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
8
Ретре
Пауло
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
13
О'Нейлл
Брэндон
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
1
Мосс
Глен
16
Matthew
Millar
4
Nigel
Boogaard
44
Топор-Стэнли
Николай
18
Johnny
Koutroumbis
6
Steven
Ugarkovic
23
Ридентон
Мэтью
32
Angus
Thurgate
10
Петратос
Димитри
9
Арройо
Абдиэль
3
Jason
Hoffman
Сидней
Ньюкасл Джетс

Ход матча

6'
Нинкович Милош
(Брэттан Люк)
1:0
9'
1:1
Matthew Millar
(Петратос Димитри)
29'
 
Angus Thurgate
42'
Ле Фондре Адам
(Rhyan Grant1)
2:1
46'
 
Ben Kantarovski
Angus Thurgate
51'
Johnny Koutroumbis
3:1
65'
Барбарусес Костас
(О'Нейлл Брэндон)
4:1
69'
Anthony Caceres
Нинкович Милош
 
71'
 
Nicholas Fitzgerald
Арройо Абдиэль
73'
Joel King
Rhyan Grant1
 
74'
 
Nigel Boogaard
83'
Trent Buhagiar
Уилкинсон Алекс
 

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар
ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Касима Антлерс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Персиджа Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Эй-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига
Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Сидней 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Мельбурн Сити 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Перт Глори 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Вестерн Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Мельбурн Виктори 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Ньюкасл Джетс 3 0 1 2 3 - 7 1
11. Веллингтон Феникс 3 0 0 3 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ле Фондре Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Angus Thurgate получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Matthew Millar бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Брэттан Люк бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Leichhardt Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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