Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Сидней
4:1
Конец матча
Стадион: Leichhardt Oval
Ньюкасл Джетс
1:0
6' ГолНинкович Милош
1:1
9' ГолMatthew Millar
29' Желтая карточкаAngus Thurgate
2:1
42' ГолЛе Фондре Адам
3:1
51' Гол в свои воротаJohnny Koutroumbis
4:1
65' ГолБарбарусес Костас
74' Желтая карточкаNigel Boogaard
23
Rhyan
Grant1
26
Брэттан
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Joel King
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mark Jones
Ход матча
6'
1:0
9'
29'
42'
2:1
51'
65'
74'
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар
ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Касима Антлерс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Персиджа Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Сидней: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Сидней
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Перт Глори
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Брисбен Роар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Загрузка...