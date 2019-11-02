Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Брисбен Роар
0' 10'
1
Лопар
Даниэль
5
Георгиевски
Даниэль
4
Макгоуан
Дилан
6
Юрман
Мэттью
29
Daniel
Wilmering
17
Keanu
Baccus
19
Швеглер
Пирмин
23
Kostandinos
Grozos
27
Йебоа
Кваме
7
Mitchell
Duke
14
Майер
Александр
1
Max
Crocombe
2
Scott
Neville
4
Daniel
Bowles
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
22
Jake
McGing
13
Маук
Стефан
12
О'Нил
Эйден
26
О'Ши
Джеймс
10
Инман
Брэдден
9
О'Донован
Рой
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар
Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Перт Глори

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига
Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Брисбен Роар Кубок ФФА Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Сидней 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Мельбурн Сити 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Перт Глори 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Вестерн Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Мельбурн Виктори 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Брисбен Роар 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
9. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Ньюкасл Джетс 3 0 1 2 3 - 7 1
11. Веллингтон Феникс 3 0 0 3 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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