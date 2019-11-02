Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Bankwest Stadium
Брисбен Роар
17
Keanu
Baccus
27
Йебоа
Кваме
22
Jake
McGing
13
Маук
Стефан
12
О'Нил
Эйден
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КвамеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Jake Trew
-
35 Mohamed Adam
-
-
33 Tate Russell
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Jake McGingПолузащитник
-
13 Маук СтефанПолузащитник
-
12 О'Нил ЭйденПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Jamie YoungВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +4 =3 -13Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар
Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:4 Перт Глори
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Брисбен Роар Кубок ФФА Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Сидней
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Перт Глори
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Брисбен Роар
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
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