Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
 
Позже

Стадион:
Вестерн Юнайтед
20
Лоуренс
Том
II
2
Роу
Сторм
4
Доначи
Джеймс
14
Thomas
Deng
21
Траоре
Адама
IV
6
Броксхэм
Ли
22
Добрас
Кристиан
18
Баша
Мигьен
25
Brandon
Lauton
11
Тойвонен
Ола
17
Элвис
Камсоба
1
Курто
Филип
6
Connor
Chapman
4
Эндрю
Дуранте
22
Гюлюм
Эрсан
19
Рисдон
Джош
8
Коне
Панайотис
12
Dario
Jertec
23
Диаманти
Алессандро
11
Connor
Pain
18
Бериша
Бесарт
10
Макдональд
Скотт
Мельбурн Виктори
Вестерн Юнайтед

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед Последние 17 матчей: +8 =2 -7
Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 4 3 1 0 5 - 2 10
2. Сидней 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Мельбурн Сити 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Перт Глори 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Вестерн Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Мельбурн Виктори 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Брисбен Роар 3 0 2 1 1 - 2 2
9. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Ньюкасл Джетс 3 0 1 2 3 - 7 1
11. Веллингтон Феникс 3 0 0 3 2 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marvel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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