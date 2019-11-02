Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
Позже
Стадион: Marvel Stadium
Вестерн Юнайтед
14
Thomas
Deng
18
Баша
Мигьен
11
Тойвонен
Ола
22
Гюлюм
Эрсан
19
Рисдон
Джош
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Thomas DengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Защитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Нападающий
-
-
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =3 -11Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити
Вестерн Юнайтед Последние 17 матчей: +8 =2 -7Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Сидней
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Перт Глори
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Брисбен Роар
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
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