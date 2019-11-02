Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Салернитана
0:0
Перерыв

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
44' Желтая карточка
Скенетти Андреа
12
Alessandro
Micai
16
Каро
Андреас
4
Мильорини
Марко
26
Pierluigi
Pinto
25
Ломбарди
Кристиано
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
14
Francesco
Di
Tacchio
23
Майстро
Фабио
13
Кийине
Софиан
15
Гондо
Седрик
10
Джаллоу
Ламин
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
33
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
19
Адорьян
Кристиан
27
Эрамо
Мирко
34
Скенетти
Андреа
10
Ниццетто
Лука
3
Сала
Марко
32
Манкосу
Маттео
7
Де
Лука
Джузеппе
Салернитана
3-5-2
Виртус Энтелла
3-1-4-2

Ход матча

44'
 
Скенетти Андреа

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне
Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Пескара 2:0 Салернитана Салернитана 1:2 Козенца Фоджа 3:1 Салернитана Салернитана 2:5 Карпи Брешия 3:0 Салернитана Салернитана 4:2 Читтаделла
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла
Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Виртус Энтелла 2:0 Салернитана Кубок Салернитана 1:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:2 Салернитана Серия B Виртус Энтелла 0:1 Салернитана Серия B
Салернитана 1:1 Виртус Энтелла Серия B Салернитана 2:2 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 10 6 3 1 13 - 7 21
2. Перуджа 11 5 4 2 14 - 12 19
3. Кротоне 11 5 3 3 18 - 12 18
4. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
5. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
6. Асколи 11 5 2 4 18 - 12 17
7. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
8. Пескара 11 5 1 5 20 - 16 16
9. Салернитана 0:0 11 4 4 3 12 - 11 16
10. Виртус Энтелла 0:0 11 4 4 3 9 - 10 16
11. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
12. Фрозиноне 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Пиза 11 3 4 4 14 - 14 13
14. Венеция 11 3 4 4 12 - 13 13
15. Кремонезе 10 3 3 4 8 - 13 12
16. Специя 11 3 3 5 13 - 15 12
17. Ливорно 11 3 1 7 11 - 16 10
18. Юве Стабия 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
20. Трапани 10 1 3 6 9 - 17 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Скенетти Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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