Италия: Серия B 2019-2020
Салернитана
0:0
Перерыв
Стадион: Аречи
Виртус Энтелла
44' Желтая карточкаСкенетти Андреа
16
Каро
Андреас
15
Гондо
Седрик
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Торренте Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
44'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =3 -9Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Фрозиноне
Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Пескара 2:0 Салернитана Салернитана 1:2 Козенца Фоджа 3:1 Салернитана Салернитана 2:5 Карпи Брешия 3:0 Салернитана Салернитана 4:2 Читтаделла
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =5 -7Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла
Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|2.
|Перуджа
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|3.
|Кротоне
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|6.
|Асколи
|11
|5
|2
|4
|18 - 12
|17
|7.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|8.
|Пескара
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|9.
|Салернитана
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|10.
|Виртус Энтелла
|0:0
|11
|4
|4
|3
|9 - 10
|16
|11.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|12.
|Фрозиноне
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Пиза
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|14.
|Венеция
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|15.
|Кремонезе
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|16.
|Специя
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|17.
|Ливорно
|11
|3
|1
|7
|11 - 16
|10
|18.
|Юве Стабия
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|20.
|Трапани
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
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