Италия: Серия B 2019-2020
0:1
13' ГолЙемелло Пьетро
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла
Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =6 -7Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза
Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|2.
|Перуджа
|1:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|3.
|Кротоне
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|4.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|6.
|Асколи
|0:0
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|8.
|Пескара
|1:0
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|9.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Салернитана
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|11.
|Виртус Энтелла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|12.
|Фрозиноне
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Пиза
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 12
|13
|14.
|Венеция
|0:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|16.
|Специя
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|17.
|Юве Стабия
|0:0
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|18.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|19.
|Ливорно
|0:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|20.
|Трапани
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
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