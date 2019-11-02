Италия: Серия B 2019-2020

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Кротоне
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Перуджа
0'
0:1
13' Гол
Йемелло Пьетро
45'
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
7
Мустаккьо
Маттиа
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
17
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
30
Junior
Messias
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
25
Nicola
Falasco
7
Pasquale
Mazzochi
20
Балич
Андрия
4
Marco
Carraro
14
Николусси-Кавилья
Ханс
27
Ди
Кьяра
Джанлука
9
Йемелло
Пьетро
11
Буонаюто
Кристиан
Кротоне
3-5-2
Перуджа
3-5-2

Ход матча

13'
0:1
Йемелло Пьетро
(Николусси-Кавилья Ханс)
38'
 
Мелькьорри Федерико
Буонаюто Кристиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла
Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза
Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Перуджа: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Кротоне 2:0 Перуджа Серия B Перуджа 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Кротоне Серия B
Перуджа 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:1 Перуджа Серия B Кротоне 2:1 Перуджа Серия C1 B Перуджа 1:1 Кротоне Серия C1 B Кротоне 1:1 Перуджа Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 10 6 3 1 13 - 7 21
2. Перуджа 1:0 11 5 4 2 12 - 10 19
3. Кротоне 0:1 11 5 3 3 16 - 10 18
4. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
5. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
6. Асколи 0:0 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
8. Пескара 1:0 11 5 1 5 18 - 16 16
9. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
11. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
12. Фрозиноне 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Пиза 0:1 11 3 4 4 14 - 12 13
14. Венеция 0:0 11 3 4 4 11 - 12 13
15. Кремонезе 10 3 3 4 8 - 13 12
16. Специя 11 3 3 5 13 - 15 12
17. Юве Стабия 0:0 11 3 2 6 10 - 18 11
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 0:0 11 2 2 7 9 - 15 8
20. Трапани 10 1 3 6 9 - 17 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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