Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
2:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Чиро Вигорито
Эмполи
1:0
15' ГолТуиа Алессандро
2:0
29' ГолКрагль Оливер
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
-
23 Антей ЛукаЗащитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Дези ЯкопоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Ход матча
15'
1:0
29'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +12 =4 -4Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто
Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =6 -5Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи
Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|11
|7
|3
|1
|14 - 7
|24
|2.
|Перуджа
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|3.
|Кротоне
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Порденоне
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|5.
|Салернитана
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|6.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Асколи
|11
|5
|2
|4
|18 - 12
|17
|8.
|Читтаделла
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|9.
|Эмполи
|0:1
|11
|4
|5
|2
|14 - 11
|17
|10.
|Пескара
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|11.
|Виртус Энтелла
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|12.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Пиза
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|14.
|Венеция
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|15.
|Кремонезе
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|16.
|Специя
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|17.
|Ливорно
|11
|3
|1
|7
|11 - 16
|10
|18.
|Юве Стабия
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|20.
|Трапани
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
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