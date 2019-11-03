Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Беневенто
2:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Эмполи
0'
1:0
15' Гол
Туиа Алессандро
2:0
29' Гол
Крагль Оливер
38'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
13
Туиа
Алессандро
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
7
Крагль
Оливер
8
Тельо
Андрес
10
Виола
Николас
28
Скьяттарелла
Паскуале
9
Кода
Массимо
25
Сау
Марко
1
Бриньоли
Альберто
23
Гаццола
Марчелло
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
8
Штулац
Лео
21
Лариби
Карим
25
Бандинелли
Филиппо
7
Leonardo
Mancuso
10
Дези
Якопо
Беневенто
4-4-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

15'
Туиа Алессандро
(Крагль Оливер)
1:0
29'
Крагль Оливер
(Маджио Кристиан)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто
Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи
Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 11 7 3 1 14 - 7 24
2. Перуджа 11 5 4 2 14 - 12 19
3. Кротоне 11 5 3 3 18 - 12 18
4. Порденоне 11 5 3 3 17 - 14 18
5. Салернитана 11 5 3 3 14 - 12 18
6. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
7. Асколи 11 5 2 4 18 - 12 17
8. Читтаделла 11 5 2 4 10 - 12 17
9. Эмполи 0:1 11 4 5 2 14 - 11 17
10. Пескара 11 5 1 5 20 - 16 16
11. Виртус Энтелла 11 4 3 4 10 - 12 15
12. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
13. Пиза 11 3 4 4 14 - 14 13
14. Венеция 11 3 4 4 12 - 13 13
15. Кремонезе 10 3 3 4 8 - 13 12
16. Специя 11 3 3 5 13 - 15 12
17. Ливорно 11 3 1 7 11 - 16 10
18. Юве Стабия 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
20. Трапани 11 1 3 7 10 - 19 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...