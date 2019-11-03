Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
1:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Дачия-Арена
Трапани
1:0
7' ГолКампорезе Микеле
23' Желтая карточкаSalvatore Aloi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
12 Jan Jurczak
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mbala NzolaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
7'
23'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =7 -6Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи
Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне
Трапани Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия
Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани Трапани 2:1 Потенца
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|2.
|Перуджа
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|3.
|Кротоне
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Порденоне
|1:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|5.
|Салернитана
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|6.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|8.
|Асколи
|11
|5
|2
|4
|18 - 12
|17
|9.
|Читтаделла
|0:0
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|10.
|Пескара
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|11.
|Виртус Энтелла
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|12.
|Фрозиноне
|0:0
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Пиза
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|14.
|Венеция
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|15.
|Кремонезе
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|16.
|Специя
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|17.
|Ливорно
|11
|3
|1
|7
|11 - 16
|10
|18.
|Юве Стабия
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|19.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|20.
|Трапани
|0:1
|11
|1
|3
|7
|9 - 18
|6
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