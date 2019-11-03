Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Трапани
0'
1:0
7' Гол
Кампорезе Микеле
23' Желтая карточка
Salvatore Aloi
37'
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
31
Кампорезе
Микеле
5
Фольякко
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
7
Гавацци
Давиде
13
Чурриа
Патрик
9
Luca
Strizzolo
27
Канделлоне
Леонардо
12
Карнесекки
Марко
29
Дель
Прете
Лоренцо
4
Пальяруло
Лука
25
Форнасьер
Микеле
20
Кандела
Антонио
17
Луперини
Грегорио
5
Anthony
Taugourdeau
8
Salvatore
Aloi
33
Marco
Moscati
32
Петтинари
Стефано
10
Mbala
Nzola
Порденоне
4-3-1-2
Трапани
4-3-1-2

Ход матча

7'
Кампорезе Микеле
(Буррай Сальваторе)
1:0
23'
 
Salvatore Aloi

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи
Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне
Трапани Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия
Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани Трапани 2:1 Потенца
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 10 6 3 1 13 - 7 21
2. Перуджа 11 5 4 2 14 - 12 19
3. Кротоне 11 5 3 3 18 - 12 18
4. Порденоне 1:0 11 5 3 3 16 - 13 18
5. Салернитана 11 5 3 3 14 - 12 18
6. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
7. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
8. Асколи 11 5 2 4 18 - 12 17
9. Читтаделла 0:0 11 5 2 4 10 - 12 17
10. Пескара 11 5 1 5 20 - 16 16
11. Виртус Энтелла 11 4 3 4 10 - 12 15
12. Фрозиноне 0:0 11 3 5 3 11 - 12 14
13. Пиза 11 3 4 4 14 - 14 13
14. Венеция 11 3 4 4 12 - 13 13
15. Кремонезе 10 3 3 4 8 - 13 12
16. Специя 11 3 3 5 13 - 15 12
17. Ливорно 11 3 1 7 11 - 16 10
18. Юве Стабия 11 3 1 7 11 - 20 10
19. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
20. Трапани 0:1 11 1 3 7 9 - 18 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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