Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Пиза
1:0
14' ГолGennaro Borrelli
1:0
22' Не забитый пенальтиГалано Кристиан
24
Пепин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фабиан Павон
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Пинато Марко
-
-
-
Ход матча
14'
22'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =6 -8Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара
Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара
Пиза Последние 20 матчей: +10 =6 -4Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|2.
|Перуджа
|1:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|3.
|Кротоне
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|4.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|6.
|Асколи
|0:0
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|8.
|Пескара
|1:0
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|9.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Салернитана
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|11.
|Виртус Энтелла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|12.
|Фрозиноне
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Пиза
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 12
|13
|14.
|Венеция
|0:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|16.
|Специя
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|17.
|Юве Стабия
|0:0
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|18.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|19.
|Ливорно
|0:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|20.
|Трапани
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
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