Италия: Серия B 2019-2020

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Пескара
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Пиза
0'
1:0
14' Гол
Gennaro Borrelli
1:0
22' Не забитый пенальти
Галано Кристиан
45'
12
Кастари
Элхан
27
Дзаппа
Габриэле
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Edoardo
Masciangelo
31
Бузеллато
Массимилиано
20
Luca
Palmiero
8
Мемушай
Ледиан
24
Пепин
11
Галано
Кристиан
29
Gennaro
Borrelli
1
Гори
Стефано
4
Белли
Франческо
28
Gianmarco
Ingrosso
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
5
Luca
Verna
27
Гухер
Роберт
10
Davide
Di
Quinzio
7
Nicholas
Siega
I
31
Маркони
Микеле
35
Фабро
Микаэль
Пескара
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

14'
Gennaro Borrelli
(Мемушай Ледиан)
1:0
22'
Галано Кристиан
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара
Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара
Пиза Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза
Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 10 6 3 1 13 - 7 21
2. Перуджа 1:0 11 5 4 2 12 - 10 19
3. Кротоне 0:1 11 5 3 3 16 - 10 18
4. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
5. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
6. Асколи 0:0 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
8. Пескара 1:0 11 5 1 5 18 - 16 16
9. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
11. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
12. Фрозиноне 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Пиза 0:1 11 3 4 4 14 - 12 13
14. Венеция 0:0 11 3 4 4 11 - 12 13
15. Кремонезе 10 3 3 4 8 - 13 12
16. Специя 11 3 3 5 13 - 15 12
17. Юве Стабия 0:0 11 3 2 6 10 - 18 11
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 0:0 11 2 2 7 9 - 15 8
20. Трапани 10 1 3 6 9 - 17 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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