Италия: Серия B 2019-2020

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Специя
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Кьево
0' 12'
1
Скуффет
Симоне
2
Luca
Vignali
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
3
Juan
Manuel
Ramos
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
32
Рагуза
Антонио
17
Гудьонсен
Свейнн
26
Бидуи
Софьян
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
14
Вяйсянен
Саули
5
Цесар
Боштян
3
Matteo
Cotali
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
26
Massimo
Bertagnoli
16
Гарритано
Лука
24
Меджорини
Риккардо
20
Родригес
Алехандро
Специя
4-3-3
Кьево
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто
Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи
Кьево Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево
Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Кьево 5:0 Специя Серия B Специя 0:1 Кьево Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 10 6 3 1 13 - 7 21
2. Кротоне 10 5 3 2 16 - 9 18
3. Кьево 0:0 11 4 6 1 17 - 12 18
4. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
5. Асколи 10 5 1 4 17 - 11 16
6. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
7. Перуджа 10 4 4 2 11 - 10 16
8. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
10. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
11. Пескара 10 4 1 5 17 - 16 13
12. Пиза 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Фрозиноне 10 3 4 3 11 - 12 13
14. Венеция 10 3 3 4 11 - 12 12
15. Кремонезе 10 3 3 4 8 - 13 12
16. Специя 0:0 11 3 3 5 13 - 15 12
17. Юве Стабия 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 10 2 1 7 9 - 15 7
20. Трапани 10 1 3 6 9 - 17 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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