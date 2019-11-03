Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Сити
3:1
Второй тайм: 83'

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
0:1
24' Гол
Хупер Гэри
29' Желтая карточка
Moudi Najjar
1:1
30' Гол
Conor Metcalfe
2:1
34' Гол
Геллоуэй Скотт
43' Желтая карточка
Нун Крэйг
45' Желтая карточка
Генро Денис
51' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
3:1
64' Пенальти
Нун Крэйг
83'
23
Бузанис
Деян
2
Геллоуэй
Скотт
22
Гуд
Кёртис
7
Гриффитс
Ростин
3
Scott
Jamieson
17
Генро
Денис
6
Брилланте
Джошуа
34
Conor
Metcalfe
19
Lachlan
Wales
30
Moudi
Najjar
11
Нун
Крэйг
1
Маринович
Стефан
16
Фентон
Луис
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
23
Walter
Scott
10
Давила
Улисес
14
Руфер
Алекс
5
Штайнманн
Матти
7
Reno
Piscopo
88
Хупер
Гэри
9
Болл
Дэвид
Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс

Ход матча

24'
0:1
Хупер Гэри
(Болл Дэвид)
29'
Moudi Najjar
 
30'
Conor Metcalfe
(Нун Крэйг)
1:1
34'
Геллоуэй Скотт
(Гуд Кёртис)
2:1
43'
Нун Крэйг
 
45'
Генро Денис
 
46'
 
Маккоуотт Каллум
Reno Piscopo
46'
 
Jaushua Sotirio
Хупер Гэри
51'
Геллоуэй Скотт
 
54'
Adrian Luna
Moudi Najjar
 
64'
Нун Крэйг
3:1
68'
Ramy Najjarine
Нун Крэйг
 
68'
 
Уэйн Бен
Руфер Алекс
78'
Stefan Colakovski
Conor Metcalfe
 

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити
Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 3:1 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 3 1 0 5 - 2 10
3. Сидней 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Вестерн Юнайтед 4 2 1 1 6 - 5 7
5. Перт Глори 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 4 - 5 4
7. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Брисбен Роар 3 0 2 1 1 - 2 2
9. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Ньюкасл Джетс 3 0 1 2 3 - 7 1
11. Веллингтон Феникс 1:3 4 0 0 4 3 - 8 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Генро Денис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Нун Крэйг получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Геллоуэй Скотт бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Геллоуэй Скотт бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Conor Metcalfe бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Moudi Najjar получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Хупер Гэри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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