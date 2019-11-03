Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Сити
3:1
Второй тайм: 83'
Стадион: ААМИ Парк
Веллингтон Феникс
0:1
24' ГолХупер Гэри
29' Желтая карточкаMoudi Najjar
1:1
30' ГолConor Metcalfe
2:1
34' ГолГеллоуэй Скотт
43' Желтая карточкаНун Крэйг
45' Желтая карточкаГенро Денис
51' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
3:1
64' ПенальтиНун Крэйг
23
Бузанис
Деян
22
Гуд
Кёртис
17
Генро
Денис
30
Moudi
Najjar
11
Нун
Крэйг
16
Фентон
Луис
23
Walter
Scott
14
Руфер
Алекс
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Генро ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Moudi NajjarНападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Adrian LunaПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Walter ScottЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Полузащитник
-
6 Пейн ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
Ход матча
24'
0:1
29'
30'
1:1
34'
2:1
43'
45'
51'
64'
3:1
68'
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +9 =5 -6Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити
Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|3:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Сидней
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Перт Глори
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Брисбен Роар
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|1:3
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
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