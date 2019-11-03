Италия: Серия A 2019-2020
Дженоа
1:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Луиджи Феррарис
Удинезе
1:0
22' ГолПандев Горан
25' Желтая карточкаСема Кен
1:1
32' ГолДе Пауль Родриго
97
Раду
Йонуц
20
Шоне
Лассе
19
Пандев
Горан
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
12
Сема
Кен
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гюмюш СинанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thiago Motta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca Gotti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
22'
1:0
25'
32'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан
Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =2 -9Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция
Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Удинезе: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Дженоа 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:4 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Дженоа Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Удинезе Серия A Дженоа 2:4 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 11
|28
|3.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|4.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 18
|21
|5.
|Кальяри
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 10
|18
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Милан
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|12.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|13.
|Лечче
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|14.
|Торино
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|15.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|16.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 18
|10
|17.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|10
|3
|0
|7
|16 - 19
|9
|18.
|Брешия
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
Дженоа
64.7% (90)
Ничья
26.6% (37)
Удинезе
8.6% (12)
1:0 Дженоа
33.1% (46)
2:1 Дженоа
28.8% (40)
1:1 Ничья
23% (32)
1:2 Удинезе
5% (7)
0:1 Удинезе
2.2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...