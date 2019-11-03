Италия: Серия A 2019-2020

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Дженоа
1:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
22' Гол
Пандев Горан
25' Желтая карточка
Сема Кен
1:1
32' Гол
Де Пауль Родриго
36'
97
Раду
Йонуц
18
Гильоне
Паоло
17
Ромеро
Кристиан
2
Сапата
Кристиан
32
Анкерсен
Петер
20
Шоне
Лассе
28
Агудело
Кевин
91
Сапонара
Риккардо
19
Пандев
Горан
11
Куаме
Кристиан
99
Пинамонти
Андреа
1
Муссо
Хуан
5
Трост-Эконг
Виллиам
87
Де
Майо
Себастьян
17
Нюйтинк
Брэм
4
Опоку
Николас
38
Мандрагора
Роландо
11
Уолас
Соуза
10
Де
Пауль
Родриго
12
Сема
Кен
7
Окака
Стефано
30
Несторовски
Илья
Дженоа
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

Ход матча

22'
Пандев Горан
(Куаме Кристиан)
1:0
25'
 
Сема Кен
32'
1:1
Де Пауль Родриго
(Несторовски Илья)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан
Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция
Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Удинезе: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Удинезе Серия A Дженоа 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A
Удинезе 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Дженоа 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:4 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Дженоа Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Удинезе Серия A Дженоа 2:4 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Дженоа Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 24 - 11 28
3. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
4. Аталанта Заявка 11 6 3 2 30 - 18 21
5. Кальяри Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
6. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
7. Наполи Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Милан Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Верона 0:0 Заявка 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Болонья Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
13. Лечче 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 19 12
14. Торино Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
15. Дженоа 1:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 23 11
16. Удинезе 0:1 Заявка 11 3 1 7 5 - 18 10
17. Сассуоло 0:1 Заявка 10 3 0 7 16 - 19 9
18. Брешия 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
19. СПАЛ 2013 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Удинезе
Дженоа
64.7% (90)
Ничья
26.6% (37)
Удинезе
8.6% (12)
1:0 Дженоа
33.1% (46)
2:1 Дженоа
28.8% (40)
1:1 Ничья
23% (32)
1:2 Удинезе
5% (7)
0:1 Удинезе
2.2% (3)
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