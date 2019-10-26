Италия: Серия A 2019-2020

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Милан
 
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Стадион:
Лацио

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан
Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта
Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио

Последние игры между собой

Милан: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Милан 0:1 Лацио Кубок Милан 1:0 Лацио Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Лацио 1:1 Милан Серия A
Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Милан 3:0 Лацио Серия A Лацио 3:2 Милан Серия A Лацио 2:0 Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 10 8 2 0 18 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 22 - 10 25
3. Аталанта Заявка 10 6 3 1 30 - 16 21
4. Рома Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
6. Наполи Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
7. Кальяри Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Милан Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Верона Заявка 10 3 3 4 7 - 8 12
12. Болонья Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
13. Торино Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
14. Удинезе Заявка 10 3 1 6 5 - 17 10
15. Сассуоло Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
16. Лечче Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Дженоа Заявка 10 2 2 6 13 - 23 8
18. Брешия Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лацио

    До начала игры, которая состоится 03.11.2019, осталось 2 дня 19 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Милан - Лацио
    Милан
    53.1% (26)
    Ничья
    34.7% (17)
    Лацио
    12.2% (6)
    2:1 Милан
    36.7% (18)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    2:2 Ничья
    12.2% (6)
    1:2 Лацио
    10.2% (5)
    2:0 Милан
    8.2% (4)
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