Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Лечче
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
18' Гол
Лападула Джанлука
35'
21
Габриэл
Васконселлос
16
Меккарьелло
Бьяджо
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
27
Кальдерони
Марко
37
Майер
Жан
4
Петриччоне
Якопо
23
Табанелли
Андреа
8
Манкозу
Марко
9
Лападула
Джанлука
30
Бабакар
Хоума
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
19
Романья
Филиппо
2
Марлон
77
Кирьякопулос
Гиоргос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
11
Дефрель
Грегоре
7
Бога
Джереми
Лечче
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-1-3

Ход матча

15'
Фалько Филиппо
Бабакар Хоума
 
18'
Лападула Джанлука
(Россеттини Лука)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче
Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта
Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Лечче: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Лечче 0:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:1 Лечче Серия B Лечче 0:1 Сассуоло Серия C1 A Сассуоло 2:0 Лечче Серия C1 A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 24 - 11 28
3. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
4. Аталанта Заявка 11 6 3 2 30 - 18 21
5. Кальяри Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
6. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
7. Наполи Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Милан Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Верона 0:0 Заявка 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Болонья Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
13. Лечче 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 19 12
14. Торино Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
15. Дженоа 1:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 23 11
16. Удинезе 0:1 Заявка 11 3 1 7 5 - 18 10
17. Сассуоло 0:1 Заявка 10 3 0 7 16 - 19 9
18. Брешия 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
19. СПАЛ 2013 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лечче 1:0 Сассуоло
Лечче
37.9% (55)
Ничья
43.4% (63)
Сассуоло
18.6% (27)
1:1 Ничья
37.2% (54)
2:1 Лечче
19.3% (28)
1:0 Лечче
15.9% (23)
1:2 Сассуоло
10.3% (15)
0:1 Сассуоло
6.2% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...