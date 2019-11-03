Италия: Серия A 2019-2020
Лечче
1:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Виа дель Маре
Сассуоло
1:0
18' ГолЛападула Джанлука
37
Майер
Жан
2
Марлон
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +5 =3 -12Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче
Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =2 -8Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта
Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло
Последние игры между собой
Лечче: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 11
|28
|3.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|4.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 18
|21
|5.
|Кальяри
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 10
|18
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Милан
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|12.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|13.
|Лечче
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|14.
|Торино
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|15.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|16.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 18
|10
|17.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|10
|3
|0
|7
|16 - 19
|9
|18.
|Брешия
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
Лечче
37.9% (55)
Ничья
43.4% (63)
Сассуоло
18.6% (27)
1:1 Ничья
37.2% (54)
2:1 Лечче
19.3% (28)
1:0 Лечче
15.9% (23)
1:2 Сассуоло
10.3% (15)
0:1 Сассуоло
6.2% (9)
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