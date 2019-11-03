Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

36' Цаканьи Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Матею Алеш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

35' Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Мангравити Массимилиано из команды Брешия

33' Пространство открывается для Ромуло Соуза , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' После проверки VAR рефери поменял решение - Верона не будет бить пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

30' Доннарумма Альфредо из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

30' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

28' Удар от ворот произведет Верона

28' Брешия имеет хороший шанс забить.

27' Удар от ворот произведет Брешия

27' Удар от ворот произведет Верона

26' Балотелли Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

24' Брешия имеет хороший шанс забить.

21' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Сабелли Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

20' Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи

18' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Верона

16' Пространство открывается для Тонали Сандро , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

15' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

15' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Кумбулла Мараш получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Кумбулла Мараш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Верре Валерио из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Игрок команды Верона в офсайде

10' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

10' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Игрок команды Брешия в офсайде

9' Мангравити Массимилиано совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Выглядело как неплохой момент. Сальседо Эдди из команды Верона закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

8' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Мартелла Бруно из команды Брешия пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

5' Мартелла Бруно получил желтую карточку от судьи

5' Сабелли Стефано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Верона начинает с центра поля