Италия: Серия A 2019-2020
Верона
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Брешия
5' Желтая карточкаМартелла Бруно
9' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
20' Желтая карточкаЭмпереур Алан
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36' Желтая карточкаМатею Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 ВеслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
32'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво
Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла
Брешия Последние 20 матчей: +10 =1 -9Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese
Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто
Последние игры между собой
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 11
|28
|3.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|4.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 18
|21
|5.
|Кальяри
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|6.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 10
|18
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Милан
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 13
|13
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|12.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|13.
|Лечче
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|14.
|Торино
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|15.
|Дженоа
|1:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 23
|11
|16.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|5 - 18
|10
|17.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|10
|3
|0
|7
|16 - 19
|9
|18.
|Брешия
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 14
|8
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
Верона
73.8% (107)
Ничья
24.1% (35)
Брешия
2.1% (3)
1:0 Верона
38.6% (56)
2:1 Верона
26.2% (38)
1:1 Ничья
18.6% (27)
2:0 Верона
6.2% (9)
0:0 Ничья
3.4% (5)
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