Италия: Серия A 2019-2020

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Верона
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Брешия
0'
5' Желтая карточка
Мартелла Бруно
9' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
20' Желтая карточка
Эмпереур Алан
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Мангравити Массимилиано
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Брешиа
36' Желтая карточка
Матею Алеш
36'
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
33
Эмпереур
Алан
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
14
Верре
Валерио
29
Сальседо
Эдди
1
Йоронен
Йессе
15
Чистана
Андреа
19
Мангравити
Массимилиано
3
Матею
Алеш
2
Сабелли
Стефано
25
Бизоли
Димитри
4
Тонали
Сандро
28
Ромуло
Соуза
26
Мартелла
Бруно
9
Доннарумма
Альфредо
45
Балотелли
Марио
Верона
3-4-2-1
Брешия
3-5-2

Ход матча

5'
 
Мартелла Бруно
9'
 
Мангравити Массимилиано
17'
Давидович Павел
Кумбулла Мараш
 
20'
Эмпереур Алан
 
31'
 
Мангравити Массимилиано
32'
 
Брешиа
36'
 
Матею Алеш

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Парма 0:1 Верона Верона 0:1 Сассуоло Наполи 2:0 Верона Верона 4:0 Браво
Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла
Брешия Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese
Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто

Последние игры между собой

Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Брешия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Верона 2:2 Брешия Серия B Брешия 4:2 Верона Серия B Брешия 0:1 Верона Серия B Верона 2:2 Брешия Серия B
Верона 4:2 Брешия Серия B Брешия 2:0 Верона Серия B Брешия 2:1 Верона Серия B Верона 1:0 Брешия Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 24 - 11 28
3. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
4. Аталанта Заявка 11 6 3 2 30 - 18 21
5. Кальяри Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
6. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
7. Наполи Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Милан Заявка 10 4 1 5 10 - 13 13
11. Верона 0:0 Заявка 11 3 4 4 7 - 8 13
12. Болонья Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
13. Лечче 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 19 12
14. Торино Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
15. Дженоа 1:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 23 11
16. Удинезе 0:1 Заявка 11 3 1 7 5 - 18 10
17. Сассуоло 0:1 Заявка 10 3 0 7 16 - 19 9
18. Брешия 0:0 Заявка 10 2 2 6 9 - 14 8
19. СПАЛ 2013 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Верона 0:0 Брешия
Верона
73.8% (107)
Ничья
24.1% (35)
Брешия
2.1% (3)
1:0 Верона
38.6% (56)
2:1 Верона
26.2% (38)
1:1 Ничья
18.6% (27)
2:0 Верона
6.2% (9)
0:0 Ничья
3.4% (5)
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