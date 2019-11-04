Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Паоло Мацца
Сампдория
99
Бериша
Этрит
19
Куртич
Ясмин
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +9 =2 -9Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма
Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория
Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 11
|28
|3.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 11
|21
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 18
|21
|6.
|Кальяри
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|11.
|Милан
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|12.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 18
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|14.
|Торино
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|18 - 20
|10
|16.
|Лечче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|18.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|19.
|Брешия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
СПАЛ 2013
39.2% (58)
Ничья
39.9% (59)
Сампдория
20.9% (31)
1:1 Ничья
34.5% (51)
1:0 СПАЛ 2013
20.9% (31)
2:1 СПАЛ 2013
15.5% (23)
1:2 Сампдория
13.5% (20)
0:1 Сампдория
4.1% (6)
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