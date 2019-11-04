Италия: Серия A 2019-2020

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СПАЛ 2013
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Сампдория
0' 9'
99
Бериша
Этрит
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Роша
Игор
II
21
Стрефецца
Габриэль
11
Мурджа
Алессандро
8
Валоти
Матиа
19
Куртич
Ясмин
13
Реца
Аркадиуш
37
Петанья
Андреа
9
Мончини
Габриэле
1
Аудеро
Эмиль
12
Депаоли
Фабио
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
6
Экдаль
Олбин
4
Виейра
Ронни
18
Торсби
Мортен
23
Габбьядини
Маноло
9
Бонаццоли
Федерико
СПАЛ 2013
3-5-2
Сампдория
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма
Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория
Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 Кубок Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 3:1 Сампдория Серия A
Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 24 - 11 28
3. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
4. Лацио Заявка 11 6 3 2 24 - 11 21
5. Аталанта Заявка 11 6 3 2 30 - 18 21
6. Кальяри Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Наполи Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
9. Верона Заявка 11 4 3 4 9 - 9 15
10. Парма Заявка 11 4 2 5 16 - 15 14
11. Милан Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
12. Удинезе Заявка 11 4 1 6 8 - 18 13
13. Болонья Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
14. Торино Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
15. Сассуоло Заявка 10 3 1 6 18 - 20 10
16. Лечче Заявка 11 2 4 5 13 - 21 10
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 11 2 2 7 7 - 17 8
18. Дженоа Заявка 11 2 2 7 14 - 26 8
19. Брешия Заявка 10 2 1 7 10 - 16 7
20. Сампдория 0:0 Заявка 11 1 3 7 6 - 19 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 0:0 Сампдория
СПАЛ 2013
39.2% (58)
Ничья
39.9% (59)
Сампдория
20.9% (31)
1:1 Ничья
34.5% (51)
1:0 СПАЛ 2013
20.9% (31)
2:1 СПАЛ 2013
15.5% (23)
1:2 Сампдория
13.5% (20)
0:1 Сампдория
4.1% (6)
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