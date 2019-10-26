Италия: Серия A 2019-2020
Рома
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Наполи
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =7 -1Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома
Наполи Последние 20 матчей: +10 =5 -5Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона
Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Рома 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A Наполи 1:0 Рома Серия A Наполи 3:0 Рома Кубок Рома 3:2 Наполи Кубок Рома 2:0 Наполи Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Наполи 4:1 Рома Серия A Рома 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|18 - 9
|26
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|22 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|30 - 16
|21
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|22 - 10
|18
|6.
|Наполи
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|7.
|Кальяри
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 14
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 8
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|13.
|Милан
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|5 - 17
|10
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 18
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|17.
|Дженоа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 23
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 19
|5
Рома
41.3% (19)
Ничья
43.5% (20)
Наполи
15.2% (7)
1:1 Ничья
30.4% (14)
2:1 Рома
19.6% (9)
2:2 Ничья
13% (6)
2:0 Рома
10.9% (5)
1:2 Наполи
8.7% (4)
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