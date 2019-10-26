Италия: Серия A 2019-2020

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Рома
 
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Стадион:
Наполи

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома
Рома 1:1 Кальяри Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Рома 4:2 Сассуоло Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома Рома 2:2 Реал Мадрид Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома Перуджа 1:3 Рома Рома 3:1 Тернана Рома 7:0 Риети
Наполи Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона
Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Рома 1:4 Наполи Серия A Наполи 1:1 Рома Серия A Наполи 2:4 Рома Серия A Рома 0:1 Наполи Серия A
Рома 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:0 Рома Серия A Рома 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A Наполи 1:0 Рома Серия A Наполи 3:0 Рома Кубок Рома 3:2 Наполи Кубок Рома 2:0 Наполи Серия A Рома 2:1 Наполи Серия A Наполи 4:1 Рома Серия A Рома 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:3 Рома Серия A Рома 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Рома Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 10 8 2 0 18 - 9 26
2. Интер Милан Заявка 10 8 1 1 22 - 10 25
3. Аталанта Заявка 10 6 3 1 30 - 16 21
4. Рома Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Лацио Заявка 10 5 3 2 22 - 10 18
6. Наполи Заявка 10 5 3 2 20 - 13 18
7. Кальяри Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
8. Фиорентина Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Парма Заявка 10 4 1 5 15 - 14 13
10. Верона Заявка 10 3 3 4 7 - 8 12
11. Болонья Заявка 10 3 3 4 14 - 15 12
12. Торино Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
13. Милан Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Удинезе Заявка 10 3 1 6 5 - 17 10
15. Сассуоло Заявка 9 3 0 6 16 - 18 9
16. Лечче Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
17. Дженоа Заявка 10 2 2 6 13 - 23 8
18. Брешия Заявка 9 2 1 6 9 - 14 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 10 1 2 7 6 - 19 5
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Наполи

    До начала игры, которая состоится 02.11.2019, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Рома - Наполи
    Рома
    41.3% (19)
    Ничья
    43.5% (20)
    Наполи
    15.2% (7)
    1:1 Ничья
    30.4% (14)
    2:1 Рома
    19.6% (9)
    2:2 Ничья
    13% (6)
    2:0 Рома
    10.9% (5)
    1:2 Наполи
    8.7% (4)
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