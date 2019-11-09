Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
1:2
Перерыв

Стадион:
Пескара
0'
0:1
19' Гол
Бетелла Давиде
0:2
32' Гол
Галано Кристиан
37' Желтая карточка
Samuele Ricci
1:2
44' Гол
Дези Якопо
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
28
Samuele
Ricci
25
Бандинелли
Филиппо
20
Ла
Гумина
Антонино
10
Дези
Якопо
7
Leonardo
Mancuso
12
Кастари
Элхан
13
Чофани
Маттео
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Edoardo
Masciangelo
8
Мемушай
Ледиан
20
Luca
Palmiero
25
Крекко
Лука
24
Пепин
11
Галано
Кристиан
29
Gennaro
Borrelli
Эмполи
4-3-2-1
Пескара
4-3-1-2

Ход матча

19'
0:1
Бетелла Давиде
(Мемушай Ледиан)
32'
0:2
Галано Кристиан
(Пепин)
37'
Samuele Ricci
 
44'
Дези Якопо
1:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе
Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013
Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя
Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Эмполи 2:0 Пескара Кубок Пескара 0:1 Эмполи Серия B Эмполи 3:1 Пескара Серия B Эмполи 1:1 Пескара Серия A
Пескара 0:4 Эмполи Серия A Эмполи 2:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:2 Пескара Серия B Пескара 3:2 Эмполи Серия B Пескара 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 0:0 Пескара Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 12 7 4 1 16 - 8 25
2. Кротоне 12 6 3 3 21 - 13 21
3. Читтаделла 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Пескара 2:1 12 6 1 5 22 - 17 19
5. Порденоне 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Перуджа 12 5 4 3 14 - 14 19
7. Салернитана 11 5 3 3 14 - 12 18
8. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Эмполи 1:2 12 4 5 3 15 - 14 17
11. Пиза 12 4 4 4 17 - 16 16
12. Венеция 12 4 4 4 13 - 13 16
13. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
14. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
15. Кремонезе 11 3 3 5 8 - 15 12
16. Специя 12 3 3 6 15 - 18 12
17. Козенца 11 2 5 4 10 - 10 11
18. Юве Стабия 12 3 2 7 12 - 21 11
19. Ливорно 12 3 1 8 11 - 17 10
20. Трапани 11 1 3 7 10 - 19 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Дези Якопо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Samuele Ricci получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Галано Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Бетелла Давиде бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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