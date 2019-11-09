Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
1:2
Перерыв
Стадион: Карло Кастеллани
Пескара
0:1
19' ГолБетелла Давиде
0:2
32' ГолГалано Кристиан
37' Желтая карточкаSamuele Ricci
1:2
44' ГолДези Якопо
29
Балковец
Юре
10
Дези
Якопо
25
Крекко
Лука
24
Пепин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
Ход матча
19'
0:1
32'
0:2
37'
44'
1:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе
Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013
Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пескара 3:0 Пиза Юве Стабия 2:1 Пескара Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя
Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|12
|7
|4
|1
|16 - 8
|25
|2.
|Кротоне
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|3.
|Читтаделла
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Пескара
|2:1
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|5.
|Порденоне
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Перуджа
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|7.
|Салернитана
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|8.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Эмполи
|1:2
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|11.
|Пиза
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|12.
|Венеция
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|14.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|16.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|15 - 18
|12
|17.
|Козенца
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|18.
|Юве Стабия
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|19.
|Ливорно
|12
|3
|1
|8
|11 - 17
|10
|20.
|Трапани
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
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