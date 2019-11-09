Италия: Серия B 2019-2020

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Виртус Энтелла
1:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Порденоне
0'
0:1
20' Гол
Luca Strizzolo
24' Желтая карточка
Контини Никита
1:1
40' Гол
Скенетти Андреа
47' Желтая карточка
Мисурака Джанвито
71'
13
Контини
Никита
33
Поли
Фабрицио
24
Бонини
Федерико
15
Пеллиццер
Микеле
3
Сала
Марко
23
Паолуччи
Андреа
27
Эрамо
Мирко
34
Скенетти
Андреа
19
Адорьян
Кристиан
7
Де
Лука
Джузеппе
32
Манкосу
Маттео
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
3
Де
Агостини
Микеле
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
7
Гавацци
Давиде
8
Буррай
Сальваторе
13
Чурриа
Патрик
27
Канделлоне
Леонардо
9
Luca
Strizzolo
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

20'
0:1
Luca Strizzolo
(Гавацци Давиде)
24'
Контини Никита
 
40'
Скенетти Андреа
(Сала Марко)
1:1
47'
 
Мисурака Джанвито
61'
Де Лука Мануэль
Де Лука Джузеппе
 
61'
Claudio Morra
Манкосу Маттео
 
62'
 
Tommaso Pobega
Гавацци Давиде

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани
Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне
Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Серия C
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 12 7 4 1 16 - 8 25
2. Кротоне 12 6 3 3 21 - 13 21
3. Читтаделла 2:0 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Порденоне 1:1 12 5 4 3 18 - 15 19
5. Перуджа 0:2 12 5 4 3 14 - 14 19
6. Салернитана 11 5 3 3 14 - 12 18
7. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
8. Эмполи 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Пескара 11 5 1 5 20 - 16 16
11. Пиза 1:0 12 4 4 4 15 - 14 16
12. Венеция 1:0 12 4 4 4 13 - 13 16
13. Виртус Энтелла 1:1 12 4 4 4 11 - 13 16
14. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
15. Кремонезе 11 3 3 5 8 - 15 12
16. Специя 0:1 12 3 3 6 13 - 16 12
17. Козенца 11 2 5 4 10 - 10 11
18. Юве Стабия 1:1 12 3 2 7 12 - 21 11
19. Ливорно 0:1 12 3 1 8 11 - 17 10
20. Трапани 11 1 3 7 10 - 19 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Скенетти Андреа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Контини Никита получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Luca Strizzolo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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