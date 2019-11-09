Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
1:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Порденоне
0:1
20' ГолLuca Strizzolo
24' Желтая карточкаКонтини Никита
1:1
40' ГолСкенетти Андреа
47' Желтая карточкаМисурака Джанвито
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Jan Jurczak
-
-
Ход матча
20'
0:1
24'
40'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =5 -7Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Козенца Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани
Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =6 -6Порденоне 2:1 Трапани Венеция 1:2 Порденоне Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне
Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:1
|12
|7
|4
|1
|16 - 8
|25
|2.
|Кротоне
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|3.
|Читтаделла
|2:0
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Порденоне
|1:1
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|5.
|Перуджа
|0:2
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|6.
|Салернитана
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|7.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Эмполи
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Пескара
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|11.
|Пиза
|1:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|12.
|Венеция
|1:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Виртус Энтелла
|1:1
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|14.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|16.
|Специя
|0:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|17.
|Козенца
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|18.
|Юве Стабия
|1:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|19.
|Ливорно
|0:1
|12
|3
|1
|8
|11 - 17
|10
|20.
|Трапани
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
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