Италия: Серия B 2019-2020

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Перуджа
0:2
Второй тайм: 68'

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
6' Гол
Д'Урсо Кристиан
12' Желтая карточка
Nicola Falasco
15' Желтая карточка
Davide Diaw
0:2
45' Гол
Davide Diaw
68'
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
25
Nicola
Falasco
23
Marcello
Falzerano
20
Балич
Андрия
4
Marco
Carraro
27
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Николусси-Кавилья
Ханс
9
Йемелло
Пьетро
8
Фальчинелли
Диего
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
5
Адорни
Давиде
18
Пертиконе
Романо
3
Amedeo
Benedetti
16
Вита
Алессио
26
Nicola
Pavan
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Davide
Diaw
17
Marco
Rosafio
Перуджа
3-4-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

6'
0:1
Д'Урсо Кристиан
12'
Nicola Falasco
 
15'
 
Davide Diaw
45'
0:2
Davide Diaw
(Д'Урсо Кристиан)
46'
 
Domenico Frare
Пертиконе Романо
59'
Буонаюто Кристиан
Marco Carraro
 
63'
 
Michael De Marchi
Marco Rosafio
64'
Фернандес Пауло
Marcello Falzerano
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 6
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа
Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца
Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Перуджа 0:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 1:3 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Перуджа Серия B
Читтаделла 1:1 Перуджа Серия B Перуджа 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:2 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Читтаделла Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 12 7 4 1 16 - 8 25
2. Кротоне 12 6 3 3 21 - 13 21
3. Читтаделла 2:0 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Порденоне 1:1 12 5 4 3 18 - 15 19
5. Перуджа 0:2 12 5 4 3 14 - 14 19
6. Салернитана 11 5 3 3 14 - 12 18
7. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
8. Эмполи 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Пескара 11 5 1 5 20 - 16 16
11. Пиза 1:0 12 4 4 4 15 - 14 16
12. Венеция 1:0 12 4 4 4 13 - 13 16
13. Виртус Энтелла 1:1 12 4 4 4 11 - 13 16
14. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
15. Кремонезе 11 3 3 5 8 - 15 12
16. Специя 0:1 12 3 3 6 13 - 16 12
17. Козенца 11 2 5 4 10 - 10 11
18. Юве Стабия 1:1 12 3 2 7 12 - 21 11
19. Ливорно 0:1 12 3 1 8 11 - 17 10
20. Трапани 11 1 3 7 10 - 19 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Davide Diaw бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Davide Diaw получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Nicola Falasco получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Д'Урсо Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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