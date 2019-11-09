Италия: Серия B 2019-2020
Перуджа
0:2
Второй тайм: 68'
Стадион: Ренато Кури
Читтаделла
0:1
6' ГолД'Урсо Кристиан
12' Желтая карточкаNicola Falasco
15' Желтая карточкаDavide Diaw
0:2
45' ГолDavide Diaw
20
Балич
Андрия
16
Вита
Алессио
26
Nicola
Pavan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Amara Konate
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Целар ЖанНападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
6'
0:1
12'
15'
45'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
3 Офсайды 6
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кротоне 2:3 Перуджа Перуджа 1:1 Асколи Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа
Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =3 -6Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла Читтаделла 1:3 Козенца
Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:1
|12
|7
|4
|1
|16 - 8
|25
|2.
|Кротоне
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|3.
|Читтаделла
|2:0
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Порденоне
|1:1
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|5.
|Перуджа
|0:2
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|6.
|Салернитана
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|7.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Эмполи
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Пескара
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|11.
|Пиза
|1:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|12.
|Венеция
|1:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Виртус Энтелла
|1:1
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|14.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|16.
|Специя
|0:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|17.
|Козенца
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|18.
|Юве Стабия
|1:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|19.
|Ливорно
|0:1
|12
|3
|1
|8
|11 - 17
|10
|20.
|Трапани
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
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