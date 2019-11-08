Италия: Серия B 2019-2020

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Кротоне
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Асколи
0' 3'
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
7
Мустаккьо
Маттиа
21
Дзанеллато
Никколо
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
17
Молина
Сальваторе
30
Junior
Messias
25
Сими
Нванкво
33
Леали
Никола
5
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
17
Да
Крус
Алессио
7
Michele
Cavion
6
Трояно
Микеле
19
Падоин
Симоне
25
Alberto
Gerbo
30
Брлек
Петар
9
Скамачча
Джанлука
Кротоне
3-5-2
Асколи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне
Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи
Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Асколи: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Кротоне 3:0 Асколи Серия B Асколи 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:1 Кротоне Серия B
Кротоне 1:0 Асколи Серия B Асколи 2:0 Кротоне Серия B Асколи 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Асколи Серия B Кротоне 1:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Асколи Серия B Асколи 3:1 Кротоне Серия B Асколи 3:1 Кротоне Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 11 7 3 1 15 - 7 24
2. Перуджа 11 5 4 2 14 - 12 19
3. Кротоне 11 5 3 3 18 - 12 18
4. Порденоне 11 5 3 3 17 - 14 18
5. Салернитана 11 5 3 3 14 - 12 18
6. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
7. Асколи 11 5 2 4 18 - 12 17
8. Читтаделла 11 5 2 4 10 - 12 17
9. Эмполи 11 4 5 2 14 - 12 17
10. Пескара 11 5 1 5 20 - 16 16
11. Виртус Энтелла 11 4 3 4 10 - 12 15
12. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
13. Пиза 11 3 4 4 14 - 14 13
14. Венеция 11 3 4 4 12 - 13 13
15. Специя 11 3 3 5 13 - 15 12
16. Кремонезе 11 3 3 5 8 - 15 12
17. Козенца 11 2 5 4 10 - 10 11
18. Ливорно 11 3 1 7 11 - 16 10
19. Юве Стабия 11 3 1 7 11 - 20 10
20. Трапани 11 1 3 7 10 - 19 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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