Италия: Серия B 2019-2020
34
Марроне
Лука
25
Сими
Нванкво
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Видо ЛукаНападающий
-
-
15 Mateo Itrak
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне
Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи
Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Асколи: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|2.
|Перуджа
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|3.
|Кротоне
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Порденоне
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|5.
|Салернитана
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|6.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Асколи
|11
|5
|2
|4
|18 - 12
|17
|8.
|Читтаделла
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|9.
|Эмполи
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|10.
|Пескара
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|11.
|Виртус Энтелла
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|12.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Пиза
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|14.
|Венеция
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|15.
|Специя
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|16.
|Кремонезе
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|17.
|Козенца
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|18.
|Ливорно
|11
|3
|1
|7
|11 - 16
|10
|19.
|Юве Стабия
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|20.
|Трапани
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
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