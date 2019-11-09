Италия: Серия B 2019-2020
Венеция
1:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Ливорно
30' Желтая карточкаDavide Agazzi
34' Желтая карточкаКапелло Алессандро
34' Желтая карточкаАраму Маттиа
1:0
39' ГолАраму Маттиа
47' Желтая карточкаAntonio Porcino
61' Желтая карточкаPietro Ceccaroni
13
Marco
Modolo
10
Араму
Маттиа
38
Зима
Лукаш
42
Бобен
Матия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Fabio MazzeoНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
30'
34'
39'
1:0
47'
61'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +5 =7 -8Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана
Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне
Ливорно Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно
Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно
Последние игры между собой
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:1
|12
|7
|4
|1
|16 - 8
|25
|2.
|Кротоне
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|3.
|Читтаделла
|2:0
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Порденоне
|1:1
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|5.
|Перуджа
|0:2
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|6.
|Салернитана
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|7.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Эмполи
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Пескара
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|11.
|Пиза
|1:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|12.
|Венеция
|1:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Виртус Энтелла
|1:1
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|14.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|16.
|Специя
|0:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|17.
|Козенца
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|18.
|Юве Стабия
|1:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|19.
|Ливорно
|0:1
|12
|3
|1
|8
|11 - 17
|10
|20.
|Трапани
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
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