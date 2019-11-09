Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Венеция
1:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Ливорно
0'
30' Желтая карточка
Davide Agazzi
34' Желтая карточка
Капелло Алессандро
34' Желтая карточка
Араму Маттиа
1:0
39' Гол
Араму Маттиа
47' Желтая карточка
Antonio Porcino
61' Желтая карточка
Pietro Ceccaroni
71'
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
3
Nicolo
Casale
32
Pietro
Ceccaroni
25
Лолло
Лоренцо
4
Сукулини
Франко
5
Antonio
Junior
Vacca
28
Капелло
Алессандро
10
Араму
Маттиа
24
Бокалон
Риккардо
38
Зима
Лукаш
15
Дель
Прато
Энрико
21
Lorenzo
Gonnelli
42
Бобен
Матия
17
Antonio
Porcino
7
Марсура
Давиде
34
Davide
Agazzi
8
Лучи
Андреа
32
Маррас
Мануэль
9
Sven
Braken
31
Райчевич
Филип
Венеция
4-3-3
Ливорно
4-4-2

Ход матча

30'
 
Davide Agazzi
34'
Капелло Алессандро
 
34'
Араму Маттиа
 
39'
Араму Маттиа
1:0
47'
 
Antonio Porcino
58'
 
Luka Bogdan
Lorenzo Gonnelli
61'
Pietro Ceccaroni
 
62'
Кремонези Микеле
Фьордализо Алессандро
 
69'
 
Murilo Mendes
Sven Braken

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Асколи 1:1 Венеция Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана
Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне
Ливорно Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ливорно 2:1 Юве Стабия Читтаделла 1:0 Ливорно Ливорно 1:0 Пиза Фрозиноне 1:0 Ливорно
Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно

Последние игры между собой

Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ливорно 1:0 Венеция Серия B Венеция 1:1 Ливорно Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 12 7 4 1 16 - 8 25
2. Кротоне 12 6 3 3 21 - 13 21
3. Читтаделла 2:0 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Порденоне 1:1 12 5 4 3 18 - 15 19
5. Перуджа 0:2 12 5 4 3 14 - 14 19
6. Салернитана 11 5 3 3 14 - 12 18
7. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
8. Эмполи 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Пескара 11 5 1 5 20 - 16 16
11. Пиза 1:0 12 4 4 4 15 - 14 16
12. Венеция 1:0 12 4 4 4 13 - 13 16
13. Виртус Энтелла 1:1 12 4 4 4 11 - 13 16
14. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
15. Кремонезе 11 3 3 5 8 - 15 12
16. Специя 0:1 12 3 3 6 13 - 16 12
17. Козенца 11 2 5 4 10 - 10 11
18. Юве Стабия 1:1 12 3 2 7 12 - 21 11
19. Ливорно 0:1 12 3 1 8 11 - 17 10
20. Трапани 11 1 3 7 10 - 19 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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