Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
1:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Беневенто
5' Желтая карточкаGiacomo Calo
13' Желтая карточкаКальдирола Лука
27' Желтая карточкаКрагль Оливер
1:0
28' ГолGiacomo Calo
40' Желтая карточкаAlessandro Mallamo
1:1
55' ГолКода Массимо
62' Вторая желтая карточкаКальдирола Лука
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
5'
13'
27'
28'
1:0
55'
1:1
62'
63'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
1 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне
Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия
Беневенто Последние 20 матчей: +12 =4 -4Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа
Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:1
|12
|7
|4
|1
|16 - 8
|25
|2.
|Кротоне
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|3.
|Читтаделла
|2:0
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Порденоне
|1:1
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|5.
|Перуджа
|0:2
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|6.
|Салернитана
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|7.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Эмполи
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Пескара
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|11.
|Пиза
|1:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|12.
|Венеция
|1:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Виртус Энтелла
|1:1
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|14.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|16.
|Специя
|0:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|17.
|Козенца
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|18.
|Юве Стабия
|1:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|19.
|Ливорно
|0:1
|12
|3
|1
|8
|11 - 17
|10
|20.
|Трапани
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
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