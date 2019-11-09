Италия: Серия B 2019-2020

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Юве Стабия
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Беневенто
0'
5' Желтая карточка
Giacomo Calo
13' Желтая карточка
Кальдирола Лука
27' Желтая карточка
Крагль Оливер
1:0
28' Гол
Giacomo Calo
40' Желтая карточка
Alessandro Mallamo
1:1
55' Гол
Кода Массимо
62' Вторая желтая карточка
Кальдирола Лука
68'
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
20
Трост
Магнус
35
Тонуччи
Денис
23
Джермони
Лука
5
Giacomo
Calo
37
Кальвано
Симоне
18
Luigi
Canotto
30
Alessandro
Mallamo
7
Fabrizio
Melara
16
Karamoko
Cisse
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
13
Туиа
Алессандро
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
7
Крагль
Оливер
10
Виола
Николас
21
Хетемай
Перпарим
8
Тельо
Андрес
9
Кода
Массимо
25
Сау
Марко
Юве Стабия
4-2-3-1
Беневенто
4-4-2

Ход матча

5'
Giacomo Calo
 
13'
 
Кальдирола Лука
27'
 
Крагль Оливер
28'
Giacomo Calo
1:0
40'
Alessandro Mallamo
 
55'
1:1
Кода Массимо
57'
Salvatore Elia
Fabrizio Melara
 
62'
 
Кальдирола Лука
63'
 
Антей Лука
Сау Марко
67'
 
Инсинье Роберто
Крагль Оливер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне
Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия
Беневенто Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа
Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Юве Стабия 0:1 Беневенто Лега Про Беневенто 1:1 Юве Стабия Лега Про Беневенто 1:1 Юве Стабия Лега Про Юве Стабия 1:2 Беневенто Лега Про
Беневенто 1:1 Юве Стабия Серия C1 B Юве Стабия 1:0 Беневенто Серия C1 B Беневенто 1:1 Юве Стабия Серия C1 B Юве Стабия 2:1 Беневенто Серия C1 B Юве Стабия 0:1 Беневенто Серия C1 B Беневенто 2:1 Юве Стабия Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 12 7 4 1 16 - 8 25
2. Кротоне 12 6 3 3 21 - 13 21
3. Читтаделла 2:0 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Порденоне 1:1 12 5 4 3 18 - 15 19
5. Перуджа 0:2 12 5 4 3 14 - 14 19
6. Салернитана 11 5 3 3 14 - 12 18
7. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
8. Эмполи 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Пескара 11 5 1 5 20 - 16 16
11. Пиза 1:0 12 4 4 4 15 - 14 16
12. Венеция 1:0 12 4 4 4 13 - 13 16
13. Виртус Энтелла 1:1 12 4 4 4 11 - 13 16
14. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
15. Кремонезе 11 3 3 5 8 - 15 12
16. Специя 0:1 12 3 3 6 13 - 16 12
17. Козенца 11 2 5 4 10 - 10 11
18. Юве Стабия 1:1 12 3 2 7 12 - 21 11
19. Ливорно 0:1 12 3 1 8 11 - 17 10
20. Трапани 11 1 3 7 10 - 19 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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