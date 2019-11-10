Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Салернитана
0'
25' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
28' Желтая карточка
Luca Ravanelli
33'
16
Агацци
Микаэль
26
Терранова
Эмануэле
15
Бьянкетти
Маттео
20
Luca
Ravanelli
14
Vasile
Mogos
5
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
28
Майкл
Кингсли
17
Мильоре
Франческо
30
Чераволо
Фабио
9
Чофани
Даниэль
12
Alessandro
Micai
16
Каро
Андреас
4
Мильорини
Марко
13
Кийине
Софиан
25
Ломбарди
Кристиано
21
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
14
Francesco
Di
Tacchio
23
Майстро
Фабио
24
Ярошински
Павел
15
Гондо
Седрик
10
Джаллоу
Ламин
Кремонезе
3-5-2
Салернитана
3-5-2

Ход матча

25'
 
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
28'
Luca Ravanelli
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе
Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана
Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Пескара 2:0 Салернитана Салернитана 1:2 Козенца Фоджа 3:1 Салернитана Салернитана 2:5 Карпи Брешия 3:0 Салернитана

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Салернитана 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Салернитана Серия B Кремонезе 1:1 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Кремонезе Серия B
Салернитана 2:1 Кремонезе Серия C1 A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 12 7 4 1 16 - 8 25
2. Кротоне 12 6 3 3 21 - 13 21
3. Читтаделла 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Пескара 12 6 1 5 22 - 17 19
5. Порденоне 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Салернитана 0:0 12 5 4 3 14 - 12 19
7. Перуджа 12 5 4 3 14 - 14 19
8. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Эмполи 12 4 5 3 15 - 14 17
11. Пиза 12 4 4 4 17 - 16 16
12. Венеция 12 4 4 4 13 - 13 16
13. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
14. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
15. Кремонезе 0:0 12 3 4 5 8 - 15 13
16. Специя 12 3 3 6 15 - 18 12
17. Козенца 1:1 12 2 6 4 11 - 11 12
18. Юве Стабия 12 3 2 7 12 - 21 11
19. Ливорно 12 3 1 8 11 - 17 10
20. Трапани 1:1 12 1 4 7 11 - 20 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...