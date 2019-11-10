Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Джованни Цини
Салернитана
25' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
28' Желтая карточкаLuca Ravanelli
14
Vasile
Mogos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Nadir Zortea
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Торренте Винченцо
Ход матча
28'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе
Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =3 -9Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Перуджа Венеция 1:0 Салернитана
Салернитана 1:1 Фрозиноне Ливорно 2:3 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Трапани 0:1 Салернитана Салернитана 0:2 Беневенто Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Пескара 2:0 Салернитана Салернитана 1:2 Козенца Фоджа 3:1 Салернитана Салернитана 2:5 Карпи Брешия 3:0 Салернитана
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Салернитана: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|12
|7
|4
|1
|16 - 8
|25
|2.
|Кротоне
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|3.
|Читтаделла
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Пескара
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|5.
|Порденоне
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Салернитана
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|7.
|Перуджа
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|8.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Эмполи
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|11.
|Пиза
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|12.
|Венеция
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|14.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|0:0
|12
|3
|4
|5
|8 - 15
|13
|16.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|15 - 18
|12
|17.
|Козенца
|1:1
|12
|2
|6
|4
|11 - 11
|12
|18.
|Юве Стабия
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|19.
|Ливорно
|12
|3
|1
|8
|11 - 17
|10
|20.
|Трапани
|1:1
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
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