Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Бенито Стирпе
Кьево
17
Роден
Маркус
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =7 -8Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно
Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи
Кьево Последние 20 матчей: +6 =9 -5Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|12
|7
|4
|1
|16 - 8
|25
|2.
|Кротоне
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|3.
|Читтаделла
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Пескара
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|5.
|Порденоне
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Перуджа
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|7.
|Кьево
|0:0
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|8.
|Салернитана
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Эмполи
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|11.
|Пиза
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|12.
|Венеция
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|14.
|Кремонезе
|12
|4
|3
|5
|9 - 15
|15
|15.
|Фрозиноне
|0:0
|12
|3
|6
|3
|11 - 12
|15
|16.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|15 - 18
|12
|17.
|Козенца
|12
|2
|6
|4
|12 - 12
|12
|18.
|Юве Стабия
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|19.
|Ливорно
|12
|3
|1
|8
|11 - 17
|10
|20.
|Трапани
|12
|1
|4
|7
|12 - 21
|7
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