Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Кьево
0' 19'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
7
Паганини
Лука
5
Гори
Мирко
8
Майелло
Раффаэле
17
Роден
Маркус
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
10
Дионизи
Федерико
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
14
Вяйсянен
Саули
5
Цесар
Боштян
3
Matteo
Cotali
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
15
Леверб
Максим
17
Джаккерини
Эммануэле
29
Pietro
Rovaglia
20
Родригес
Алехандро
Фрозиноне
3-5-2
Кьево
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно
Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи
Кьево Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи
Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Кьево: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Фрозиноне 0:0 Кьево Серия A Кьево 1:0 Фрозиноне Серия A Кьево 5:1 Фрозиноне Серия A Фрозиноне 0:2 Кьево Серия A
Кьево 2:0 Фрозиноне Кубок Кьево 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 12 7 4 1 16 - 8 25
2. Кротоне 12 6 3 3 21 - 13 21
3. Читтаделла 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Пескара 12 6 1 5 22 - 17 19
5. Порденоне 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Перуджа 12 5 4 3 14 - 14 19
7. Кьево 0:0 12 4 7 1 17 - 12 19
8. Салернитана 12 5 3 4 14 - 13 18
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Эмполи 12 4 5 3 15 - 14 17
11. Пиза 12 4 4 4 17 - 16 16
12. Венеция 12 4 4 4 13 - 13 16
13. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
14. Кремонезе 12 4 3 5 9 - 15 15
15. Фрозиноне 0:0 12 3 6 3 11 - 12 15
16. Специя 12 3 3 6 15 - 18 12
17. Козенца 12 2 6 4 12 - 12 12
18. Юве Стабия 12 3 2 7 12 - 21 11
19. Ливорно 12 3 1 8 11 - 17 10
20. Трапани 12 1 4 7 12 - 21 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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