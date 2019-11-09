Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
1:1
Второй тайм: 70'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Специя
17' Желтая карточкаAlessandro De Vitis I
22' Желтая карточкаМаркони Микеле
1:0
31' ГолМаркони Микеле
62' Желтая карточкаГухер Роберт
1:1
69' ГолРагуза Антонио
15
Айя
Рамзи
14
Marius
Marin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Пинато Марко
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
22'
31'
62'
69'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +9 =6 -5Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне
Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя
Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя
Последние игры между собой
Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:1
|12
|7
|4
|1
|16 - 8
|25
|2.
|Кротоне
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|3.
|Читтаделла
|2:0
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Порденоне
|1:1
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|5.
|Перуджа
|0:2
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|6.
|Салернитана
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|7.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|8.
|Эмполи
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Пескара
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|11.
|Пиза
|1:0
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|12.
|Венеция
|1:0
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Виртус Энтелла
|1:1
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|14.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|16.
|Специя
|0:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 16
|12
|17.
|Козенца
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|18.
|Юве Стабия
|1:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|19.
|Ливорно
|0:1
|12
|3
|1
|8
|11 - 17
|10
|20.
|Трапани
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
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