Италия: Серия B 2019-2020

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Пиза
1:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Специя
0'
17' Желтая карточка
Alessandro De Vitis I
22' Желтая карточка
Маркони Микеле
1:0
31' Гол
Маркони Микеле
62' Желтая карточка
Гухер Роберт
1:1
69' Гол
Рагуза Антонио
70'
1
Гори
Стефано
28
Gianmarco
Ingrosso
15
Айя
Рамзи
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
7
Nicholas
Siega
I
30
Alessandro
De
Vitis
I
14
Marius
Marin
26
Мазуччи
Гаэтано
31
Маркони
Микеле
35
Фабро
Микаэль
1
Скуффет
Симоне
21
Salvador
Ferrer
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
20
Simone
Bastoni
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
25
Giulio
Maggiore
32
Рагуза
Антонио
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
26
Бидуи
Софьян
Пиза
4-3-1-2
Специя
4-3-3

Ход матча

17'
Alessandro De Vitis I
 
22'
Маркони Микеле
 
31'
Маркони Микеле
(Мазуччи Гаэтано)
1:0
35'
 
Luca Vignali
Simone Bastoni
57'
Гухер Роберт
Фабро Микаэль
 
62'
Гухер Роберт
 
67'
 
Giuseppe Mastinu
Matteo Ricci II
69'
1:1
Рагуза Антонио
(Giulio Maggiore)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза Пиза 1:1 Кротоне
Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара
Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Специя 0:0 Кьево Эмполи 1:1 Специя Специя 2:0 Юве Стабия Пескара 1:2 Специя
Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя

Последние игры между собой

Пиза: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Специя 0:0 Пиза Серия B Пиза 0:0 Специя Серия B Пиза 1:2 Специя Коппа Италия Лега Про Специя 0:1 Пиза Коппа Италия Лега Про
Пиза 1:0 Специя Серия B Специя 1:4 Пиза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:1 12 7 4 1 16 - 8 25
2. Кротоне 12 6 3 3 21 - 13 21
3. Читтаделла 2:0 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Порденоне 1:1 12 5 4 3 18 - 15 19
5. Перуджа 0:2 12 5 4 3 14 - 14 19
6. Салернитана 11 5 3 3 14 - 12 18
7. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
8. Эмполи 11 4 5 2 14 - 12 17
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Пескара 11 5 1 5 20 - 16 16
11. Пиза 1:0 12 4 4 4 15 - 14 16
12. Венеция 1:0 12 4 4 4 13 - 13 16
13. Виртус Энтелла 1:1 12 4 4 4 11 - 13 16
14. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
15. Кремонезе 11 3 3 5 8 - 15 12
16. Специя 0:1 12 3 3 6 13 - 16 12
17. Козенца 11 2 5 4 10 - 10 11
18. Юве Стабия 1:1 12 3 2 7 12 - 21 11
19. Ливорно 0:1 12 3 1 8 11 - 17 10
20. Трапани 11 1 3 7 10 - 19 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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