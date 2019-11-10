Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
1:1
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
0:1
5' Пенальти
Давила Улисес
20' Желтая карточка
Тэйлор Стивен
32' Желтая карточка
Болл Дэвид
45' Желтая карточка
Броксхэм Ли
1:1
66' Гол
Тойвонен Ола
69' Желтая карточка
Kenjok Athiu
81' Желтая карточка
Маринович Стефан
85' Желтая карточка
Роу Сторм
90'
20
Лоуренс
Том
II
2
Роу
Сторм
4
Доначи
Джеймс
14
Thomas
Deng
21
Траоре
Адама
IV
8
Поульсен
Якоб
6
Броксхэм
Ли
18
Баша
Мигьен
17
Элвис
Камсоба
7
Kenjok
Athiu
11
Тойвонен
Ола
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
10
Давила
Улисес
14
Руфер
Алекс
5
Штайнманн
Матти
21
Маккоуотт
Каллум
9
Болл
Дэвид
11
Jaushua
Sotirio
Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс

Ход матча

5'
0:1
Давила Улисес
20'
 
Тэйлор Стивен
32'
 
Болл Дэвид
45'
Броксхэм Ли
 
66'
Тойвонен Ола
(Kenjok Athiu)
1:1
68'
 
Уэйн Бен
Болл Дэвид
69'
Kenjok Athiu
 
76'
 
Cameron Devlin
Маккоуотт Каллум
79'
 
Хадсон-Вихонги Те-Атавай
Давила Улисес
81'
 
Маринович Стефан
85'
Роу Сторм
 
86'
Добрас Кристиан
Kenjok Athiu
 
90'
Anthony Lesiotis
Баша Мигьен
 

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед
Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Сидней 4 3 0 1 9 - 5 9
5. Перт Глори 5 1 3 1 6 - 6 6
6. Мельбурн Виктори 5 1 2 2 5 - 6 5
7. Аделаида Юнайтед 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Сентрал Кост Маринерз 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Брисбен Роар 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
10. Ньюкасл Джетс 4 0 2 2 4 - 8 2
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 5 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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