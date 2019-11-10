Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
1:1
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Веллингтон Феникс
0:1
5' ПенальтиДавила Улисес
20' Желтая карточкаТэйлор Стивен
32' Желтая карточкаБолл Дэвид
45' Желтая карточкаБроксхэм Ли
1:1
66' ГолТойвонен Ола
69' Желтая карточкаKenjok Athiu
81' Желтая карточкаМаринович Стефан
85' Желтая карточкаРоу Сторм
14
Thomas
Deng
18
Баша
Мигьен
11
Тойвонен
Ола
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Thomas DengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
32 Sam Sutton
-
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
Ход матча
5'
0:1
20'
32'
45'
66'
1:1
68'
69'
81'
85'
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =2 -12Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +5 =3 -12Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед
Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Веллингтон Феникс: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Веллингтон Феникс 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Сидней
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Перт Глори
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Мельбурн Виктори
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Брисбен Роар
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
Загрузка...