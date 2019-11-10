Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Дачия-Арена
СПАЛ 2013
27' Желтая карточкаНесторовски Илья
17
Нюйтинк
Брэм
12
Сема
Кен
99
Бериша
Этрит
27
Фелипе
Диас
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca Gotti
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =2 -9Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино
Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +9 =2 -9СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|3.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|5.
|Лацио
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 11
|22
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|30 - 18
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|11.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|21 - 21
|13
|14.
|Милан
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|16.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|19.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
|20.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 20
|7
Удинезе
87.5% (133)
Ничья
10.5% (16)
СПАЛ 2013
2% (3)
1:0 Удинезе
46.1% (70)
2:1 Удинезе
28.3% (43)
1:1 Ничья
9.2% (14)
2:0 Удинезе
9.2% (14)
3:0 Удинезе
1.3% (2)
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