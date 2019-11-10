Италия: Серия A 2019-2020

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Удинезе
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
27' Желтая карточка
Несторовски Илья
33'
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
5
Трост-Эконг
Виллиам
17
Нюйтинк
Брэм
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
38
Мандрагора
Роландо
10
Де
Пауль
Родриго
8
Яяло
Мато
12
Сема
Кен
30
Несторовски
Илья
7
Окака
Стефано
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
40
Томович
Ненад
27
Фелипе
Диас
21
Стрефецца
Габриэль
7
Миссироли
Симоне
6
Вальдифиори
Мирко
19
Куртич
Ясмин
13
Реца
Аркадиуш
10
Флоккари
Сержио
43
Палоски
Альберто
Удинезе
3-5-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

27'
Несторовски Илья
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Дженоа 1:3 Удинезе Удинезе 0:4 Рома Аталанта 7:1 Удинезе Удинезе 1:0 Торино
Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +9 =2 -9
СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Милан 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Наполи Кальяри 2:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 3:2 Удинезе Серия A
Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
2. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
3. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
4. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
5. Лацио 0:0 Заявка 12 6 4 2 24 - 11 22
6. Аталанта 0:0 Заявка 12 6 4 2 30 - 18 22
7. Наполи Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
8. Фиорентина Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
9. Верона Заявка 12 4 3 5 10 - 11 15
10. Парма Заявка 11 4 2 5 16 - 15 14
11. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
12. Удинезе 0:0 Заявка 12 4 2 6 8 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 1 6 21 - 21 13
14. Милан Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Болонья Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
16. Лечче 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 21 11
17. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория 0:0 Заявка 12 2 3 7 7 - 19 9
19. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
20. Брешия Заявка 11 2 1 8 10 - 20 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 СПАЛ 2013
Удинезе
87.5% (133)
Ничья
10.5% (16)
СПАЛ 2013
2% (3)
1:0 Удинезе
46.1% (70)
2:1 Удинезе
28.3% (43)
1:1 Ничья
9.2% (14)
2:0 Удинезе
9.2% (14)
3:0 Удинезе
1.3% (2)
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