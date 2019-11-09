Италия: Серия A 2019-2020
16' Желтая карточкаШоне Лассе
25
Оспина
Давид
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
97
Раду
Йонуц
33
Паяч
Марко
20
Шоне
Лассе
19
Пандев
Горан
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинНападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Гюмюш СинанПолузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Thiago Motta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +9 =6 -5Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи
Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа
Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа
Последние игры между собой
Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Дженоа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 4:1 Наполи Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|3.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 11
|21
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 18
|21
|6.
|Кальяри
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Наполи
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|11.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|21 - 21
|13
|13.
|Милан
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 18
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|16.
|Лечче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|19.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 20
|7
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
Наполи
97.4% (149)
Ничья
2.6% (4)
Дженоа
0% (0)
2:0 Наполи
43.1% (66)
2:1 Наполи
22.2% (34)
3:1 Наполи
11.8% (18)
1:0 Наполи
8.5% (13)
3:0 Наполи
6.5% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...