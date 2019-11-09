Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

44' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

39' Максимович Никола из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Отличную защиту показывает Паяч Марко от команды Дженоа , не дает пропустить гол своей команде.

37' Паяч Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

34' Удар от ворот произведет Наполи

33' Пинамонти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Наполи

32' Пандев Горан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

31' Хорошо играет на выходе Раду Йонуц - мяч в ее руках

31' О, нет. Из многообещающей позиции Мертенс Дрис из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

31' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

30' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Кальехон Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

27' Удар от ворот произведет Дженоа

25' Кальехон Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

24' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Лосано Ирвин из команды Наполи плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

23' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Зелиньски Петр получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Зелиньски Петр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

20' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

18' Удар от ворот произведет Дженоа

17' Удар от ворот произведет Дженоа

17' Кальехон Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Шоне Лассе получает желтую карточку за толчок соперника.

15' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

14' Удар от ворот произведет Наполи

14' Пространство открывается для Мертенс Дрис , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

14' Мертенс Дрис пробил со штрафного прямо в стенку

10' Удар от ворот произведет Дженоа

10' Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.

9' Зелиньски Петр из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

5' Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.

3' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дженоа начинает с центра поля