Италия: Серия A 2019-2020

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Наполи
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Дженоа
0'
16' Желтая карточка
Шоне Лассе
45'+1
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
7
Кальехон
Хосе
20
Зелиньски
Петр
8
Фабиан
Руис
24
Инсинье
Лоренцо
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
97
Раду
Йонуц
32
Анкерсен
Петер
17
Ромеро
Кристиан
2
Сапата
Кристиан
33
Паяч
Марко
8
Лерагер
Лукас
20
Шоне
Лассе
29
Кассата
Франческо
19
Пандев
Горан
99
Пинамонти
Андреа
28
Агудело
Кевин
Наполи
4-4-2
Дженоа
4-3-3

Ход матча

16'
 
Шоне Лассе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Рома 2:1 Наполи Наполи 2:2 Аталанта СПАЛ 2013 1:1 Наполи
Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дженоа 1:3 Удинезе Ювентус 2:1 Дженоа Дженоа 3:1 Брешия Парма 5:1 Дженоа
Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа

Последние игры между собой

Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Дженоа: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Наполи Серия A
Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Наполи Серия A Дженоа 3:2 Наполи Серия A Наполи 6:1 Дженоа Серия A Наполи 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 4:1 Наполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
2. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
3. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
4. Лацио Заявка 11 6 3 2 24 - 11 21
5. Аталанта Заявка 11 6 3 2 30 - 18 21
6. Кальяри Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Наполи 0:0 Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
8. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
9. Верона Заявка 12 4 3 5 10 - 11 15
10. Парма Заявка 11 4 2 5 16 - 15 14
11. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
12. Сассуоло Заявка 11 4 1 6 21 - 21 13
13. Милан Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Удинезе Заявка 11 4 1 6 8 - 18 13
15. Болонья Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
16. Лечче Заявка 11 2 4 5 13 - 21 10
17. Дженоа 0:0 Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория Заявка 11 2 2 7 7 - 19 8
19. Брешия Заявка 11 2 1 8 10 - 20 7
20. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Дженоа
Наполи
97.4% (149)
Ничья
2.6% (4)
Дженоа
0% (0)
2:0 Наполи
43.1% (66)
2:1 Наполи
22.2% (34)
3:1 Наполи
11.8% (18)
1:0 Наполи
8.5% (13)
3:0 Наполи
6.5% (10)
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