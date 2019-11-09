Италия: Серия A 2019-2020

Мог бы быть гол! [player1] имела отличный шанс забить, но [player2] отбила мяч!

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Первый тайм

47' Команда Торино играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

46' Торино имеет хороший шанс забить.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Плохо играет Балотелли Марио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

46' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

44' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Брешия

43' Верди Симоне решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

41' УДАЛЕНИЕ! - После тактического фола Матею Алеш получает вторую желтую карточку

41' Торино имеет хороший шанс забить.

41' Торино имеет хороший шанс забить.

40' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

40' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Торино имеет хороший шанс забить.

39' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Брешия имеет хороший шанс забить.

38' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Торино имеет хороший шанс забить.

35' Ансальди Кристиан получил желтую карточку от судьи

35' Чистана Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Хорошие скиллы дриблинга показывает Верди Симоне , обходя своих соперников

35' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

34' Удар от ворот произведет Брешия

34' Мейте Суалихо не смог попасть в створ ударом издали

34' Торино имеет хороший шанс забить.

33' Тонали Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Брешия имеет хороший шанс забить.

31' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

31' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

31' Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

30' Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Брешия имеет хороший шанс забить.

29' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Брешия

26' Г О О О О Л - Белотти Андреа из команды Торино забивает с точки!

26' Матею Алеш получил желтую карточку от судьи

26' После проверки VAR судья изменил решение - Торино пробьет пенальти!

25' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

25' Белотти Андреа наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

25' Торино имеет хороший шанс забить.

25' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

24' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

22' Удар от ворот произведет Торино

22' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

20' Брешия имеет хороший шанс забить.

19' Брешия имеет хороший шанс забить.

19' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Торино имеет хороший шанс забить.

18' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Г О О О О Л - Белотти Андреа из команды Торино забивает с точки!

15' Чистана Андреа получил желтую карточку от судьи

15' Верди Симоне пробил со штрафного прямо в стенку

15' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

14' Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Торино имеет хороший шанс забить.

12' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Чистана Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

10' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

10' Брешия имеет хороший шанс забить.

9' Удар от ворот произведет Брешия

9' Ринкон Томас наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

9' Ринкон Томас из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

5' Удар от ворот произведет Брешия

5' Мейте Суалихо не смог попасть в створ ударом издали

5' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Торино имеет хороший шанс забить.

4' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Айе Флориан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

4' Брешия имеет хороший шанс забить.

4' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Брешия

3' Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брешия начинает с центра поля