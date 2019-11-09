Италия: Серия A 2019-2020

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Брешия
0:2
Второй тайм: 70'

Стадион:
Торино
0'
15' Желтая карточка
Чистана Андреа
0:1
17' Пенальти
Белотти Андреа
26' Желтая карточка
Матею Алеш
0:2
26' Пенальти
Белотти Андреа
35' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
41' Вторая желтая карточка
Матею Алеш
59' Желтая карточка
Лукич Саша
61' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
70'
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Чистана
Андреа
20
Маньяни
Джанджакомо
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
4
Тонали
Сандро
28
Ромуло
Соуза
7
Шпалек
Николас
18
Айе
Флориан
45
Балотелли
Марио
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
36
Gleison
Bremer2
34
Эйна
Ола
88
Ринкон
Томас
7
Лукич
Саша
23
Мейте
Суалихо
15
Ансальди
Кристиан
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
Брешия
4-3-1-2
Торино
3-5-1-1

Ход матча

15'
Чистана Андреа
 
17'
0:1
Белотти Андреа
26'
Матею Алеш
 
26'
0:2
Белотти Андреа
35'
 
Ансальди Кристиан
41'
Матею Алеш
 
46'
Мартелла Бруно
Балотелли Марио
 
59'
 
Лукич Саша
60'
Доннарумма Альфредо
Шпалек Николас
 
61'
Маньяни Джанджакомо
 
62'
 
Беренгер Алекс
Верди Симоне
67'
 
Лашальт Диего
Лукич Саша

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина
Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия
Торино Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино
Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе

Последние игры между собой

Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Торино: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
Брешия 1:0 Торино Серия B Торино 0:0 Брешия Серия B Брешия 2:1 Торино Серия B Торино 0:0 Брешия Серия B
Торино 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:0 Торино Серия B Торино 1:1 Брешия Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 24 - 11 28
3. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
4. Лацио Заявка 11 6 3 2 24 - 11 21
5. Аталанта Заявка 11 6 3 2 30 - 18 21
6. Кальяри Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Наполи Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
9. Верона Заявка 11 4 3 4 9 - 9 15
10. Парма Заявка 11 4 2 5 16 - 15 14
11. Торино 2:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 17 14
12. Сассуоло Заявка 11 4 1 6 21 - 21 13
13. Милан Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
14. Удинезе Заявка 11 4 1 6 8 - 18 13
15. Болонья Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
16. Лечче Заявка 11 2 4 5 13 - 21 10
17. Дженоа Заявка 11 2 2 7 14 - 26 8
18. Сампдория Заявка 11 2 2 7 7 - 19 8
19. Брешия 0:2 Заявка 11 2 1 8 10 - 18 7
20. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брешия 0:2 Торино
Брешия
19.2% (30)
Ничья
48.1% (75)
Торино
32.7% (51)
1:1 Ничья
41% (64)
1:2 Торино
19.2% (30)
2:1 Брешия
10.9% (17)
0:1 Торино
10.9% (17)
1:0 Брешия
7.7% (12)
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