Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
0:2
Второй тайм: 70'
Стадион: Марио Ригамонти
Торино
15' Желтая карточкаЧистана Андреа
0:1
17' ПенальтиБелотти Андреа
26' Желтая карточкаМатею Алеш
0:2
26' ПенальтиБелотти Андреа
35' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
41' Вторая желтая карточкаМатею Алеш
59' Желтая карточкаЛукич Саша
61' Желтая карточкаМаньяни Джанджакомо
28
Ромуло
Соуза
18
Айе
Флориан
34
Эйна
Ола
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
17'
0:1
26'
26'
0:2
41'
59'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +10 =1 -9Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина
Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия
Торино Последние 20 матчей: +9 =3 -8Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино
Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
Торино: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 11
|28
|3.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 11
|21
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 18
|21
|6.
|Кальяри
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|11.
|Торино
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 17
|14
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|21 - 21
|13
|13.
|Милан
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 18
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|16.
|Лечче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|19.
|Брешия
|0:2 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
Брешия
19.2% (30)
Ничья
48.1% (75)
Торино
32.7% (51)
1:1 Ничья
41% (64)
1:2 Торино
19.2% (30)
2:1 Брешия
10.9% (17)
0:1 Торино
10.9% (17)
1:0 Брешия
7.7% (12)
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