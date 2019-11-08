Италия: Серия A 2019-2020

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Сассуоло
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Болонья
0' 16'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
19
Романья
Филиппо
77
Кирьякопулос
Гиоргос
73
Локателли
Мануэль
4
Маньянелли
Франческо
10
Джуричич
Филип
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
7
Бога
Джереми
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
23
Данило
Ларанжера
13
Бани
Маттиа
11
Крейчи
Ладислав
16
Поли
Андреа
5
Медель
Гари
7
Орсолини
Риккардо
32
Сванберг
Маттиас
17
Ольсен
Андреас
24
Паласио
Родриго
Сассуоло
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан
Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне
Болонья Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья
Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Болонья 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Болонья Серия A Болонья 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Болонья Серия A
Сассуоло 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Серия A Болонья 0:1 Сассуоло Товарищеские матчи Болонья 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Серия A Сассуоло 2:1 Болонья Международные матчи (клубы)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 24 - 11 28
3. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
4. Лацио Заявка 11 6 3 2 24 - 11 21
5. Аталанта Заявка 11 6 3 2 30 - 18 21
6. Кальяри Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Наполи Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
9. Верона Заявка 11 4 3 4 9 - 9 15
10. Парма Заявка 11 4 2 5 16 - 15 14
11. Милан Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
12. Удинезе Заявка 11 4 1 6 8 - 18 13
13. Болонья 0:0 Заявка 12 3 4 5 15 - 17 13
14. Сассуоло 0:0 Заявка 11 3 2 6 18 - 20 11
15. Торино Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
16. Лечче Заявка 11 2 4 5 13 - 21 10
17. Дженоа Заявка 11 2 2 7 14 - 26 8
18. Сампдория Заявка 11 2 2 7 7 - 19 8
19. Брешия Заявка 10 2 1 7 10 - 16 7
20. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Болонья
Сассуоло
46.4% (70)
Ничья
39.7% (60)
Болонья
13.9% (21)
1:1 Ничья
31.8% (48)
2:1 Сассуоло
24.5% (37)
1:0 Сассуоло
15.9% (24)
1:2 Болонья
8.6% (13)
0:1 Болонья
4.6% (7)
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