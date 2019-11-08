Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Болонья
2
Марлон
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан
Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне
Болонья Последние 20 матчей: +9 =4 -7Болонья 1:2 Интер Милан Кальяри 3:2 Болонья Болонья 2:1 Сампдория Ювентус 2:1 Болонья
Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Болонья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 11
|28
|3.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 11
|21
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 18
|21
|6.
|Кальяри
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|11.
|Милан
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|12.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 18
|13
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|14.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 20
|11
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Лечче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|19.
|Брешия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 16
|7
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
Сассуоло
46.4% (70)
Ничья
39.7% (60)
Болонья
13.9% (21)
1:1 Ничья
31.8% (48)
2:1 Сассуоло
24.5% (37)
1:0 Сассуоло
15.9% (24)
1:2 Болонья
8.6% (13)
0:1 Болонья
4.6% (7)
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