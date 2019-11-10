Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Лацио
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Лечче
0'
4' Желтая карточка
Манкозу Марко
1:0
30' Гол
 30'
1
Стракоша
Томас
4
Патрик
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
21
Габриэл
Васконселлос
16
Меккарьелло
Бьяджо
5
Лучиони
Фабио
13
Россеттини
Лука
27
Кальдерони
Марко
37
Майер
Жан
77
Тахцидис
Панайотис
4
Петриччоне
Якопо
8
Манкозу
Марко
9
Лападула
Джанлука
30
Бабакар
Хоума
Лацио
3-5-1-1
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

4'
 
Манкозу Марко
30'
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио
Селтик 2:1 Лацио Лацио 3:3 Аталанта Болонья 2:2 Лацио Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла
Лечче Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче
Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли

Последние игры между собой

Лацио: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Лацио 1:1 Лечче Серия A Лечче 2:3 Лацио Серия A Лечче 2:4 Лацио Серия A Лацио 1:2 Лечче Серия A
Лечче 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Лечче Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
2. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
3. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
4. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
5. Лацио 0:0 Заявка 12 6 4 2 24 - 11 22
6. Аталанта 0:0 Заявка 12 6 4 2 30 - 18 22
7. Наполи Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
8. Фиорентина Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
9. Верона Заявка 12 4 3 5 10 - 11 15
10. Парма Заявка 11 4 2 5 16 - 15 14
11. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
12. Удинезе 0:0 Заявка 12 4 2 6 8 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 1 6 21 - 21 13
14. Милан Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Болонья Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
16. Лечче 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 21 11
17. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория 0:0 Заявка 12 2 3 7 7 - 19 9
19. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
20. Брешия Заявка 11 2 1 8 10 - 20 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Лечче
Лацио
98.1% (151)
Ничья
1.9% (3)
Лечче
0% (0)
2:0 Лацио
39% (60)
2:1 Лацио
24.7% (38)
3:1 Лацио
16.9% (26)
1:0 Лацио
11% (17)
3:0 Лацио
3.2% (5)
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