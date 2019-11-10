Италия: Серия A 2019-2020
Лацио
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Лечче
4' Желтая карточкаМанкозу Марко
4
Патрик
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лацио 1:2 Селтик Милан 1:2 Лацио Лацио 4:0 Торино Фиорентина 1:2 Лацио
Лечче Последние 20 матчей: +5 =4 -11Лечче 2:2 Сассуоло Сампдория 1:1 Лечче Лечче 1:1 Ювентус Милан 2:2 Лечче
Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли
Последние игры между собой
Лацио: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|3.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|5.
|Лацио
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 11
|22
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|30 - 18
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|11.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|21 - 21
|13
|14.
|Милан
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|16.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|19.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
|20.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 20
|7
Лацио
98.1% (151)
Ничья
1.9% (3)
Лечче
0% (0)
2:0 Лацио
39% (60)
2:1 Лацио
24.7% (38)
3:1 Лацио
16.9% (26)
1:0 Лацио
11% (17)
3:0 Лацио
3.2% (5)
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