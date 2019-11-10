Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Сампдория
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Аталанта
0'
20' Желтая карточка
Кастань Тимоти
34'
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
12
Депаоли
Фабио
6
Экдаль
Олбин
4
Виейра
Ронни
14
Янкто
Якуб
9
Бонаццоли
Федерико
27
Квальярелла
Фабио
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
88
Пашалич
Марио
21
Кастань
Тимоти
18
Малиновский
Руслан
10
Гомес
Алехандро
9
Муриэль
Луис
Сампдория
4-4-2
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

13'
Капрари Джанлука
Бонаццоли Федерико
 
20'
 
Кастань Тимоти

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9
СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома
Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория
Аталанта Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе
Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 10
Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Аталанта Серия A
Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:2 Сампдория Серия A Аталанта 4:1 Сампдория Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 26 - 12 31
2. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
3. Кальяри Заявка 12 7 3 2 23 - 12 24
4. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
5. Лацио 0:0 Заявка 12 6 4 2 24 - 11 22
6. Аталанта 0:0 Заявка 12 6 4 2 30 - 18 22
7. Наполи Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
8. Фиорентина Заявка 12 4 4 4 18 - 19 16
9. Верона Заявка 12 4 3 5 10 - 11 15
10. Парма Заявка 11 4 2 5 16 - 15 14
11. Торино Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
12. Удинезе 0:0 Заявка 12 4 2 6 8 - 18 14
13. Сассуоло Заявка 11 4 1 6 21 - 21 13
14. Милан Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
15. Болонья Заявка 12 3 3 6 16 - 20 12
16. Лечче 0:0 Заявка 12 2 5 5 13 - 21 11
17. Дженоа Заявка 12 2 3 7 14 - 26 9
18. Сампдория 0:0 Заявка 12 2 3 7 7 - 19 9
19. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 12 2 2 8 7 - 18 8
20. Брешия Заявка 11 2 1 8 10 - 20 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Аталанта
Сампдория
13.7% (21)
Ничья
23.5% (36)
Аталанта
62.7% (96)
1:2 Аталанта
41.2% (63)
1:1 Ничья
20.3% (31)
0:2 Аталанта
8.5% (13)
2:1 Сампдория
6.5% (10)
0:1 Аталанта
5.9% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...