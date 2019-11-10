Италия: Серия A 2019-2020
Сампдория
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Луиджи Феррарис
Аталанта
20' Желтая карточкаКастань Тимоти
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
33
Хатебур
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
-
-
79 Amad Traore
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =3 -9СПАЛ 2013 0:1 Сампдория Сампдория 1:1 Лечче Болонья 2:1 Сампдория Сампдория 0:0 Рома
Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория
Аталанта Последние 20 матчей: +8 =4 -8Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе
Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 7
Аталанта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 10
Аталанта 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Аталанта Серия A Сампдория 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сампдория Серия A Аталанта 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Аталанта Серия A Сампдория 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 4:2 Сампдория Серия A Аталанта 4:1 Сампдория Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|3.
|Кальяри
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 12
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|5.
|Лацио
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 11
|22
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|30 - 18
|22
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|11.
|Торино
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|8 - 18
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|21 - 21
|13
|14.
|Милан
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|15.
|Болонья
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 20
|12
|16.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|17.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|14 - 26
|9
|18.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|7 - 19
|9
|19.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 18
|8
|20.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 20
|7
Сампдория
13.7% (21)
Ничья
23.5% (36)
Аталанта
62.7% (96)
1:2 Аталанта
41.2% (63)
1:1 Ничья
20.3% (31)
0:2 Аталанта
8.5% (13)
2:1 Сампдория
6.5% (10)
0:1 Аталанта
5.9% (9)
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