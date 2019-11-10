Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

33' Сампдория имеет хороший шанс забить.

32' Удар от ворот произведет Сампдория

32' Пространство открывается для Толой Рафаэл , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

32' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Аталанта имеет хороший шанс забить.

30' Квальярелла Фабио наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

30' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

29' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Малиновский Руслан получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

27' Аталанта имеет хороший шанс забить.

27' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Пашалич Марио из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

26' Удар от ворот произведет Сампдория

26' Малиновский Руслан не смог попасть в створ ударом издали

25' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

24' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Сампдория имеет хороший шанс забить.

23' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Кастань Тимоти получил желтую карточку от судьи

20' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

19' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Аталанта

18' Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали

16' Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.

16' Депаоли Фабио из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Виейра Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Аталанта

13' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ох, нехорошо это выглядит. Бонаццоли Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Бонаццоли Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

10' Как она упустила момент!?! Янкто Якуб имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

10' Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Пашалич Марио наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

9' Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Аталанта имеет хороший шанс забить.

9' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Аталанта имеет хороший шанс забить.

6' Сампдория имеет хороший шанс забить.

5' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

5' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Сампдория имеет хороший шанс забить.

2' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аталанта начинает с центра поля