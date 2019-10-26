Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус
Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм
Милан Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче
Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок
Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 11 9 2 0 19 - 9 29
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 24 - 11 28
3. Рома Заявка 11 6 4 1 20 - 12 22
4. Лацио Заявка 11 6 3 2 24 - 11 21
5. Аталанта Заявка 11 6 3 2 30 - 18 21
6. Кальяри Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
7. Наполи Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
8. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 16 - 14 16
9. Верона Заявка 11 4 3 4 9 - 9 15
10. Парма Заявка 11 4 2 5 16 - 15 14
11. Милан Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
12. Удинезе Заявка 11 4 1 6 8 - 18 13
13. Болонья Заявка 11 3 3 5 15 - 17 12
14. Торино Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
15. Сассуоло Заявка 10 3 1 6 18 - 20 10
16. Лечче Заявка 11 2 4 5 13 - 21 10
17. Дженоа Заявка 11 2 2 7 14 - 26 8
18. Сампдория Заявка 11 2 2 7 7 - 19 8
19. Брешия Заявка 10 2 1 7 10 - 16 7
20. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 1 8 7 - 18 7
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Милан

    До начала игры, которая состоится 10.11.2019, осталось 2 дня 17 часов 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Милан
    Ювентус
    94.4% (51)
    Ничья
    3.7% (2)
    Милан
    1.9% (1)
    2:1 Ювентус
    42.6% (23)
    2:0 Ювентус
    29.6% (16)
    1:0 Ювентус
    9.3% (5)
    3:1 Ювентус
    7.4% (4)
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