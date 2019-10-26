Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Милан
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =4 -2Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус
Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм
Милан Последние 20 матчей: +9 =2 -9Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче
Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|19 - 9
|29
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 11
|28
|3.
|Рома
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|22
|4.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 11
|21
|5.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 18
|21
|6.
|Кальяри
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 14
|16
|9.
|Верона
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|Парма
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 15
|14
|11.
|Милан
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 15
|13
|12.
|Удинезе
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 18
|13
|13.
|Болонья
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|14.
|Торино
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|18 - 20
|10
|16.
|Лечче
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|17.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 26
|8
|18.
|Сампдория
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|19.
|Брешия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 16
|7
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 18
|7
Ювентус
94.4% (51)
Ничья
3.7% (2)
Милан
1.9% (1)
2:1 Ювентус
42.6% (23)
2:0 Ювентус
29.6% (16)
1:0 Ювентус
9.3% (5)
3:1 Ювентус
7.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...