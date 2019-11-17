Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Сидней
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Jubilee Stadium
Мельбурн Виктори
35' Желтая карточкаБаумйоханн Александер
23
Rhyan
Grant1
26
Брэттан
Люк
18
Баша
Мигьен
16
Хоуп
Джош
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Joel King
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хоуп ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
-
10 Круз РоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Jay Barnett
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
Ход матча
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней
Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =3 -11Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу
Последние игры между собой
Сидней: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мельбурн Виктори: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|2.
|Сидней
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Перт Глори
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Брисбен Роар
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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