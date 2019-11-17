Австралия: Эй-Лига 2019-2020

Сегодня

0 Бельгия (до 21 года)

0 Германия (до 21 года)

ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи (Группа 9)

Аргентина: Федераль А. Зона А

Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап

Чемпионат мира (до 17 лет) (Матч за 3-е место)