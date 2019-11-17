Австралия: Эй-Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. Эй-Лига 2019-2020
Сидней
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Мельбурн Виктори
0'
35' Желтая карточка
Баумйоханн Александер
43'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
8
Ретре
Пауло
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
13
О'Нейлл
Брэндон
10
Нинкович
Милош
9
Ле
Фондре
Адам
11
Барбарусес
Костас
20
Лоуренс
Том
II
25
Brandon
Lauton
4
Доначи
Джеймс
6
Броксхэм
Ли
21
Траоре
Адама
IV
18
Баша
Мигьен
8
Поульсен
Якоб
24
Anthony
Lesiotis
16
Хоуп
Джош
3
Corey
Brown
11
Тойвонен
Ола
Сидней
Мельбурн Виктори

Ход матча

35'
Баумйоханн Александер
 

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней
Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу

Последние игры между собой

Сидней: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Мельбурн Виктори: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 6 4 1 1 13 - 9 13
2. Сидней 0:0 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Вестерн Юнайтед 6 3 1 2 8 - 7 10
5. Аделаида Юнайтед 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Перт Глори 5 1 3 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 0:0 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Брисбен Роар 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 5 - 8 5
10. Сентрал Кост Маринерз 5 1 1 3 6 - 10 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 5 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...