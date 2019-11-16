Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
0:1
Конец матча

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
36' Гол
Angus Thurgate
56' Желтая карточка
Диаманти Алессандро
64' Желтая карточка
Nicholas Fitzgerald
76' Желтая карточка
Jason Hoffman
90'+4
1
Курто
Филип
2
Калвер
Аарон
4
Эндрю
Дуранте
22
Гюлюм
Эрсан
19
Рисдон
Джош
6
Connor
Chapman
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
10
Макдональд
Скотт
1
Мосс
Глен
16
Matthew
Millar
22
Lachlan
Jackson
44
Топор-Стэнли
Николай
18
Johnny
Koutroumbis
6
Steven
Ugarkovic
5
Ben
Kantarovski
32
Angus
Thurgate
10
Петратос
Димитри
11
Nicholas
Fitzgerald
3
Jason
Hoffman
Вестерн Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Ход матча

36'
0:1
Angus Thurgate
(Петратос Димитри)
56'
Диаманти Алессандро
 
64'
 
Nicholas Fitzgerald
66'
Apostolos Stamatelopoulos
Макдональд Скотт
 
70'
Max Burgess
Connor Chapman
 
76'
 
Jason Hoffman
80'
 
Patrick Langlois
Angus Thurgate
84'
 
Kosta Petratos
Nicholas Fitzgerald
87'
Kwabena Appiah
Эндрю Дуранте
 

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 19 матчей: +10 =2 -7
Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори
Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Касима Антлерс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Персиджа Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Вестерн Юнайтед 6 3 1 2 8 - 7 10
4. Сидней 4 3 0 1 9 - 5 9
5. Аделаида Юнайтед 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Перт Глори 5 1 3 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 5 1 2 2 5 - 6 5
8. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Сентрал Кост Маринерз 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Брисбен Роар 4 0 2 2 1 - 3 2
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 5 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Angus Thurgate бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на GMHBA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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