Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
0:1
Конец матча
Стадион: GMHBA Stadium
Ньюкасл Джетс
0:1
36' ГолAngus Thurgate
56' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
64' Желтая карточкаNicholas Fitzgerald
76' Желтая карточкаJason Hoffman
22
Гюлюм
Эрсан
19
Рисдон
Джош
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Ryan Scott
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
Главный тренер: Mark Jones
Ход матча
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 19 матчей: +10 =2 -7Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори
Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс
Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Касима Антлерс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Персиджа Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|4.
|Сидней
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Перт Глори
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|10.
|Брисбен Роар
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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