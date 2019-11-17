Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
4:3
Конец матча
Стадион: Dolphin Oval
Мельбурн Сити
0:1
6' ГолМакларен Джейми
0:2
29' ГолМакларен Джейми
33' Желтая карточкаJake McGing
1:2
50' ГолО'Донован Рой
1:3
51' ГолМакларен Джейми
52' Желтая карточкаО'Донован Рой
56' Желтая карточкаНун Крэйг
2:3
60' ГолAaron Amadi Holloway
3:3
64' ПенальтиО'Донован Рой
67' Желтая карточкаГриффитс Ростин
71' Желтая карточкаDylan Wenzel-Halls
82' Желтая карточкаГенро Денис
4:3
83' ПенальтиО'Донован Рой
84' Желтая карточкаJavier Cabrera
85' Желтая карточкаО'Ши Джеймс
88' Желтая карточкаМаук Стефан
90' Желтая карточкаГеллоуэй Скотт
22
Jake
McGing
13
Маук
Стефан
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Jake McGingПолузащитник
-
13 Маук СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Jamie YoungВратарь
-
14 Меллс ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Adrian LunaПолузащитник
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Генро ДенисПолузащитник
-
-
46 Joe Gauci
-
-
30 Moudi Najjar
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
Ход матча
6'
29'
33'
50'
1:2
51'
52'
56'
60'
64'
3:3
67'
82'
83'
4:3
84'
85'
88'
90'
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +4 =4 -12Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар
Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =4 -5Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|6
|4
|1
|1
|13 - 9
|13
|2.
|Сидней
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Перт Глори
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Брисбен Роар
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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