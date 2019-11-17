Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Брисбен Роар
4:3
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
0:1
6' Гол
Макларен Джейми
0:2
29' Гол
Макларен Джейми
33' Желтая карточка
Jake McGing
1:2
50' Гол
О'Донован Рой
1:3
51' Гол
Макларен Джейми
52' Желтая карточка
О'Донован Рой
56' Желтая карточка
Нун Крэйг
2:3
60' Гол
Aaron Amadi Holloway
3:3
64' Пенальти
О'Донован Рой
67' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
71' Желтая карточка
Dylan Wenzel-Halls
82' Желтая карточка
Генро Денис
4:3
83' Пенальти
О'Донован Рой
84' Желтая карточка
Javier Cabrera
85' Желтая карточка
О'Ши Джеймс
88' Желтая карточка
Маук Стефан
90' Желтая карточка
Геллоуэй Скотт
90'+6
1
Max
Crocombe
4
Daniel
Bowles
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
22
Jake
McGing
13
Маук
Стефан
8
Jacob
Pepper
2
Scott
Neville
20
Aaron
Amadi
Holloway
26
О'Ши
Джеймс
9
О'Донован
Рой
23
Бузанис
Деян
2
Геллоуэй
Скотт
4
Harrison
Delbridge
22
Гуд
Кёртис
3
Scott
Jamieson
6
Брилланте
Джошуа
7
Гриффитс
Ростин
20
Adrian
Luna
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
8
Javier
Cabrera
Брисбен Роар
Мельбурн Сити

Ход матча

6'
0:1
Макларен Джейми
(Javier Cabrera)
29'
0:2
Макларен Джейми
(Брилланте Джошуа)
33'
Jake McGing
 
34'
Jordan Courtney-Perkins
Jake McGing
 
46'
Ингхэм Джей
Daniel Bowles
 
50'
О'Донован Рой
(О'Ши Джеймс)
1:2
51'
1:3
Макларен Джейми
(Javier Cabrera)
52'
О'Донован Рой
 
56'
 
Нун Крэйг
60'
Aaron Amadi Holloway
(Ингхэм Джей)
2:3
64'
 
Генро Денис
Макларен Джейми
64'
О'Донован Рой
3:3
67'
 
Гриффитс Ростин
71'
Dylan Wenzel-Halls
 
74'
 
Lachlan Wales
Adrian Luna
79'
Dylan Wenzel-Halls
Aaron Amadi Holloway
 
82'
 
Генро Денис
83'
О'Донован Рой
4:3
84'
 
Javier Cabrera
85'
О'Ши Джеймс
 
88'
Маук Стефан
 
90'
 
Геллоуэй Скотт

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар
Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА
Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 6 4 1 1 13 - 9 13
2. Сидней 0:0 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 3 1 1 6 - 4 10
4. Вестерн Юнайтед 6 3 1 2 8 - 7 10
5. Аделаида Юнайтед 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Перт Глори 5 1 3 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 0:0 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Брисбен Роар 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 5 - 8 5
10. Сентрал Кост Маринерз 5 1 1 3 6 - 10 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 5 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Jake McGing уходит, Jordan Courtney-Perkins вместо него
  • Желтая карточка
    33'
    Jake McGing получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Макларен Джейми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dolphin Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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