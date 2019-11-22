Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
1:0
2' Гол
Йебоа Кваме
30'
1
Лопар
Даниэль
5
Георгиевски
Даниэль
4
Макгоуан
Дилан
34
Циглер
Патрик
29
Daniel
Wilmering
11
Bruce
Kamau
22
Nick
Sullivan
19
Швеглер
Пирмин
7
Mitchell
Duke
27
Йебоа
Кваме
9
Мюллер
Николай
23
Бузанис
Деян
2
Геллоуэй
Скотт
4
Harrison
Delbridge
22
Гуд
Кёртис
3
Scott
Jamieson
6
Брилланте
Джошуа
7
Гриффитс
Ростин
17
Генро
Денис
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
8
Javier
Cabrera
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Сити

Ход матча

2'
Йебоа Кваме
(Bruce Kamau)
1:0

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Мельбурн Сити: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Сити 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 6 4 1 1 7 - 4 13
2. Мельбурн Сити 0:1 7 4 1 2 13 - 10 13
3. Сидней 5 4 0 1 11 - 6 12
4. Вестерн Юнайтед 6 3 1 2 8 - 7 10
5. Аделаида Юнайтед 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Перт Глори 5 1 3 1 6 - 6 6
7. Брисбен Роар 5 1 2 2 5 - 6 5
8. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 5 - 8 5
9. Мельбурн Виктори 6 1 2 3 6 - 8 5
10. Сентрал Кост Маринерз 5 1 1 3 6 - 10 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 5 - 9 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Йебоа Кваме бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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