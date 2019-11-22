Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Bankwest Stadium
Мельбурн Сити
1:0
2' ГолЙебоа Кваме
11
Bruce
Kamau
27
Йебоа
Кваме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Bruce KamauПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КвамеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Tarek ElrichПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
-
35 Mohamed Adam
-
-
33 Tate Russell
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Генро ДенисПолузащитник
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Adrian LunaПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
Ход матча
2'
1:0
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +11 =4 -5Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Мельбурн Сити: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Кубок ФФА Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Сити 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|2.
|Мельбурн Сити
|0:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|3.
|Сидней
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|5.
|Аделаида Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Перт Глори
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Брисбен Роар
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
Загрузка...