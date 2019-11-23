Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
2:1
Конец матча
Стадион: Вестпак
Брисбен Роар
1:0
10' ГолТэйлор Стивен
14' Желтая карточкаМаук Стефан
19' Желтая карточкаШтайнманн Матти
35' Желтая карточкаКакас Либерато
2:0
49' ГолДавила Улисес
52' Желтая карточкаОлдред Том
2:1
85' ГолМаук Стефан
6
Пейн
Тим
14
Руфер
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Защитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
-
32 Sam Sutton
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Jake McGingЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Маук СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Jamie YoungВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: John Aloisi
Ход матча
10'
1:0
14'
19'
35'
49'
2:0
52'
85'
2:1
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +5 =3 -12Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +5 =4 -11Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брисбен Роар: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|2.
|Сидней
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|3.
|Аделаида Юнайтед
|1:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|4.
|Вестерн Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Перт Глори
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Брисбен Роар
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|9.
|Мельбурн Виктори
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
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