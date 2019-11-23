Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
2:1
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
1:0
10' Гол
Тэйлор Стивен
14' Желтая карточка
Маук Стефан
19' Желтая карточка
Штайнманн Матти
35' Желтая карточка
Какас Либерато
2:0
49' Гол
Давила Улисес
52' Желтая карточка
Олдред Том
2:1
85' Гол
Маук Стефан
90'+5
1
Маринович
Стефан
6
Пейн
Тим
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
14
Руфер
Алекс
5
Штайнманн
Матти
11
Jaushua
Sotirio
10
Давила
Улисес
21
Маккоуотт
Каллум
9
Болл
Дэвид
1
Max
Crocombe
22
Jake
McGing
2
Scott
Neville
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
29
Jordan
Courtney-Perkins
13
Маук
Стефан
8
Jacob
Pepper
26
О'Ши
Джеймс
20
Aaron
Amadi
Holloway
9
О'Донован
Рой
Веллингтон Феникс
Брисбен Роар

Ход матча

10'
Тэйлор Стивен
(Давила Улисес)
1:0
14'
 
Маук Стефан
19'
Штайнманн Матти
 
35'
Какас Либерато
 
46'
 
Инман Брэдден
Aaron Amadi Holloway
49'
Давила Улисес
(Руфер Алекс)
2:0
50'
 
Ингхэм Джей
Jake McGing
52'
 
Олдред Том
65'
Cameron Devlin
Маккоуотт Каллум
 
65'
 
О'Нил Эйден
Jordan Courtney-Perkins
85'
2:1
Маук Стефан
(Инман Брэдден)
86'
Уэйн Бен
Jaushua Sotirio
 
88'
Макгинг Лиам
Давила Улисес
 

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 3:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори Сидней 2:1 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Сидней Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брисбен Роар: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 4:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 7 5 1 1 16 - 11 16
2. Сидней 5 4 0 1 11 - 6 12
3. Аделаида Юнайтед 1:0 6 4 0 2 10 - 7 12
4. Вестерн Юнайтед 6 3 1 2 8 - 7 10
5. Вестерн Сидней Уондерерс 6 3 1 2 8 - 7 10
6. Перт Глори 5 1 3 1 6 - 6 6
7. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Брисбен Роар 6 1 2 3 6 - 8 5
9. Мельбурн Виктори 0:1 7 1 2 4 6 - 9 5
10. Сентрал Кост Маринерз 5 1 1 3 6 - 10 4
11. Веллингтон Феникс 6 1 1 4 7 - 10 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Какас Либерато получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Штайнманн Матти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Маук Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Тэйлор Стивен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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